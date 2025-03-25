Dövizler / VIOT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VIOT: Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares
3.30 USD 0.07 (2.08%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VIOT fiyatı bugün -2.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.25 ve Yüksek fiyatı olarak 3.40 aralığında işlem gördü.
Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIOT haberleri
- Viomi's Pivot Into 'Home Water Solutions' Now Gaining Traction (VIOT)
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Viomi Technology faces NASDAQ compliance issue
- Kunlun 4 Pro Mineral Alkaline Water Purifier, a New driver to fuel Viomi’s Growth
- Viomi launches AI-powered mineral water purifier
- Viomi Technology: Well Worth The Wait (NASDAQ:VIOT)
- Viomi Technology Co., Ltd 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VIOT)
- Viomi Technology Co., Ltd (VIOT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
3.25 3.40
Yıllık aralık
1.21 4.33
- Önceki kapanış
- 3.37
- Açılış
- 3.37
- Satış
- 3.30
- Alış
- 3.60
- Düşük
- 3.25
- Yüksek
- 3.40
- Hacim
- 446
- Günlük değişim
- -2.08%
- Aylık değişim
- -5.17%
- 6 aylık değişim
- 104.97%
- Yıllık değişim
- 107.55%
21 Eylül, Pazar