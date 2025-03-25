FiyatlarBölümler
VIOT: Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares

3.30 USD 0.07 (2.08%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VIOT fiyatı bugün -2.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.25 ve Yüksek fiyatı olarak 3.40 aralığında işlem gördü.

Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.25 3.40
Yıllık aralık
1.21 4.33
Önceki kapanış
3.37
Açılış
3.37
Satış
3.30
Alış
3.60
Düşük
3.25
Yüksek
3.40
Hacim
446
Günlük değişim
-2.08%
Aylık değişim
-5.17%
6 aylık değişim
104.97%
Yıllık değişim
107.55%
21 Eylül, Pazar