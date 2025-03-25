Валюты / VIOT
VIOT: Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares
3.37 USD 0.05 (1.46%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VIOT за сегодня изменился на -1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.33, а максимальная — 3.52.
Следите за динамикой Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.33 3.52
Годовой диапазон
1.21 4.33
- Предыдущее закрытие
- 3.42
- Open
- 3.52
- Bid
- 3.37
- Ask
- 3.67
- Low
- 3.33
- High
- 3.52
- Объем
- 175
- Дневное изменение
- -1.46%
- Месячное изменение
- -3.16%
- 6-месячное изменение
- 109.32%
- Годовое изменение
- 111.95%
