VIOT: Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares
3.27 USD 0.10 (2.97%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VIOT hat sich für heute um -2.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.27 bis zu einem Hoch von 3.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VIOT News
- Viomi's Pivot Into 'Home Water Solutions' Now Gaining Traction (VIOT)
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Viomi Technology faces NASDAQ compliance issue
- Kunlun 4 Pro Mineral Alkaline Water Purifier, a New driver to fuel Viomi’s Growth
- Viomi launches AI-powered mineral water purifier
- Viomi Technology: Well Worth The Wait (NASDAQ:VIOT)
- Viomi Technology Co., Ltd 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VIOT)
- Viomi Technology Co., Ltd (VIOT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.27 3.40
Jahresspanne
1.21 4.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.37
- Eröffnung
- 3.37
- Bid
- 3.27
- Ask
- 3.57
- Tief
- 3.27
- Hoch
- 3.40
- Volumen
- 158
- Tagesänderung
- -2.97%
- Monatsänderung
- -6.03%
- 6-Monatsänderung
- 103.11%
- Jahresänderung
- 105.66%
