Moedas / VIOT
VIOT: Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares
3.41 USD 0.03 (0.89%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VIOT para hoje mudou para 0.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.33 e o mais alto foi 3.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIOT Notícias
- Viomi's Pivot Into 'Home Water Solutions' Now Gaining Traction (VIOT)
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Viomi Technology faces NASDAQ compliance issue
- Kunlun 4 Pro Mineral Alkaline Water Purifier, a New driver to fuel Viomi’s Growth
- Viomi launches AI-powered mineral water purifier
- Viomi Technology: Well Worth The Wait (NASDAQ:VIOT)
- Viomi Technology Co., Ltd 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VIOT)
- Viomi Technology Co., Ltd (VIOT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
3.33 3.42
Faixa anual
1.21 4.33
- Fechamento anterior
- 3.38
- Open
- 3.40
- Bid
- 3.41
- Ask
- 3.71
- Low
- 3.33
- High
- 3.42
- Volume
- 89
- Mudança diária
- 0.89%
- Mudança mensal
- -2.01%
- Mudança de 6 meses
- 111.80%
- Mudança anual
- 114.47%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh