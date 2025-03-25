QuotazioniSezioni
VIOT: Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares

3.30 USD 0.07 (2.08%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VIOT ha avuto una variazione del -2.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.25 e ad un massimo di 3.40.

Segui le dinamiche di Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.25 3.40
Intervallo Annuale
1.21 4.33
Chiusura Precedente
3.37
Apertura
3.37
Bid
3.30
Ask
3.60
Minimo
3.25
Massimo
3.40
Volume
446
Variazione giornaliera
-2.08%
Variazione Mensile
-5.17%
Variazione Semestrale
104.97%
Variazione Annuale
107.55%
