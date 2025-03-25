Valute / VIOT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VIOT: Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares
3.30 USD 0.07 (2.08%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VIOT ha avuto una variazione del -2.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.25 e ad un massimo di 3.40.
Segui le dinamiche di Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIOT News
- Viomi's Pivot Into 'Home Water Solutions' Now Gaining Traction (VIOT)
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Viomi Technology faces NASDAQ compliance issue
- Kunlun 4 Pro Mineral Alkaline Water Purifier, a New driver to fuel Viomi’s Growth
- Viomi launches AI-powered mineral water purifier
- Viomi Technology: Well Worth The Wait (NASDAQ:VIOT)
- Viomi Technology Co., Ltd 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VIOT)
- Viomi Technology Co., Ltd (VIOT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
3.25 3.40
Intervallo Annuale
1.21 4.33
- Chiusura Precedente
- 3.37
- Apertura
- 3.37
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- Minimo
- 3.25
- Massimo
- 3.40
- Volume
- 446
- Variazione giornaliera
- -2.08%
- Variazione Mensile
- -5.17%
- Variazione Semestrale
- 104.97%
- Variazione Annuale
- 107.55%
20 settembre, sabato