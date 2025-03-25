通貨 / VIOT
VIOT: Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares
3.37 USD 0.01 (0.30%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VIOTの今日の為替レートは、-0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり3.33の安値と3.42の高値で取引されました。
Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VIOT News
- Viomi's Pivot Into 'Home Water Solutions' Now Gaining Traction (VIOT)
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Viomi Technology faces NASDAQ compliance issue
- Kunlun 4 Pro Mineral Alkaline Water Purifier, a New driver to fuel Viomi’s Growth
- Viomi launches AI-powered mineral water purifier
- Viomi Technology: Well Worth The Wait (NASDAQ:VIOT)
- Viomi Technology Co., Ltd 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VIOT)
- Viomi Technology Co., Ltd (VIOT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.33 3.42
1年のレンジ
1.21 4.33
- 以前の終値
- 3.38
- 始値
- 3.40
- 買値
- 3.37
- 買値
- 3.67
- 安値
- 3.33
- 高値
- 3.42
- 出来高
- 196
- 1日の変化
- -0.30%
- 1ヶ月の変化
- -3.16%
- 6ヶ月の変化
- 109.32%
- 1年の変化
- 111.95%
