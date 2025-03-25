Divisas / VIOT
VIOT: Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares
3.38 USD 0.01 (0.30%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VIOT de hoy ha cambiado un 0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.32, mientras que el máximo ha alcanzado 3.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
3.32 3.51
Rango anual
1.21 4.33
- Cierres anteriores
- 3.37
- Open
- 3.51
- Bid
- 3.38
- Ask
- 3.68
- Low
- 3.32
- High
- 3.51
- Volumen
- 245
- Cambio diario
- 0.30%
- Cambio mensual
- -2.87%
- Cambio a 6 meses
- 109.94%
- Cambio anual
- 112.58%
