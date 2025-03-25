货币 / VIOT
VIOT: Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares
3.37 USD 0.05 (1.46%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VIOT汇率已更改-1.46%。当日，交易品种以低点3.33和高点3.52进行交易。
关注Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIOT新闻
- Viomi's Pivot Into 'Home Water Solutions' Now Gaining Traction (VIOT)
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Viomi Technology faces NASDAQ compliance issue
- Kunlun 4 Pro Mineral Alkaline Water Purifier, a New driver to fuel Viomi’s Growth
- Viomi launches AI-powered mineral water purifier
- Viomi Technology: Well Worth The Wait (NASDAQ:VIOT)
- Viomi Technology Co., Ltd 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VIOT)
- Viomi Technology Co., Ltd (VIOT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
3.33 3.52
年范围
1.21 4.33
- 前一天收盘价
- 3.42
- 开盘价
- 3.52
- 卖价
- 3.37
- 买价
- 3.67
- 最低价
- 3.33
- 最高价
- 3.52
- 交易量
- 175
- 日变化
- -1.46%
- 月变化
- -3.16%
- 6个月变化
- 109.32%
- 年变化
- 111.95%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值