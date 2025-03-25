통화 / VIOT
VIOT: Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares
3.30 USD 0.07 (2.08%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VIOT 환율이 오늘 -2.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.25이고 고가는 3.40이었습니다.
Viomi Technology Co Ltd - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VIOT News
- Viomi's Pivot Into 'Home Water Solutions' Now Gaining Traction (VIOT)
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Viomi Technology faces NASDAQ compliance issue
- Kunlun 4 Pro Mineral Alkaline Water Purifier, a New driver to fuel Viomi’s Growth
- Viomi launches AI-powered mineral water purifier
- Viomi Technology: Well Worth The Wait (NASDAQ:VIOT)
- Viomi Technology Co., Ltd 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VIOT)
- Viomi Technology Co., Ltd (VIOT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
3.25 3.40
년간 변동
1.21 4.33
- 이전 종가
- 3.37
- 시가
- 3.37
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- 저가
- 3.25
- 고가
- 3.40
- 볼륨
- 446
- 일일 변동
- -2.08%
- 월 변동
- -5.17%
- 6개월 변동
- 104.97%
- 년간 변동율
- 107.55%
20 9월, 토요일