VINP hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Vinci Partners Investments Ltd - Class A hisse senedi 10.72 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.68 - 10.85 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.70 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 111 değerine ulaştı. VINP canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

