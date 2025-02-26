- Panorámica
VINP: Vinci Partners Investments Ltd - Class A
El tipo de cambio de VINP de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.68, mientras que el máximo ha alcanzado 10.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vinci Partners Investments Ltd - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VINP News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VINP hoy?
Vinci Partners Investments Ltd - Class A (VINP) se evalúa hoy en 10.72. El instrumento se negocia dentro de 10.68 - 10.85; el cierre de ayer ha sido 10.70 y el volumen comercial ha alcanzado 111. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VINP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vinci Partners Investments Ltd - Class A?
Vinci Partners Investments Ltd - Class A se evalúa actualmente en 10.72. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.00% y USD. Monitoree los movimientos de VINP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VINP?
Puede comprar acciones de Vinci Partners Investments Ltd - Class A (VINP) al precio actual de 10.72. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.72 o 11.02, mientras que 111 y -0.83% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VINP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VINP?
Invertir en Vinci Partners Investments Ltd - Class A implica tener en cuenta el rango anual 8.66 - 10.99 y el precio actual 10.72. Muchos comparan 1.90% y 14.16% antes de colocar órdenes en 10.72 o 11.02. Estudie los cambios diarios de precios de VINP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Vinci Compass Investments Ltd.?
El precio más alto de Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) en el último año ha sido 10.99. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 8.66 - 10.99, una comparación con 10.70 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vinci Partners Investments Ltd - Class A en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Vinci Compass Investments Ltd.?
El precio más bajo de Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) para el año ha sido 8.66. La comparación con los actuales 10.72 y 8.66 - 10.99 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VINP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VINP?
En el pasado, Vinci Partners Investments Ltd - Class A ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.70 y 5.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.70
- Open
- 10.81
- Bid
- 10.72
- Ask
- 11.02
- Low
- 10.68
- High
- 10.85
- Volumen
- 111
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- 1.90%
- Cambio a 6 meses
- 14.16%
- Cambio anual
- 5.00%
- Act.
-
- Pronós.
- $33.988 B
- Prev.
- $-78.311 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- $280.464 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- $358.775 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.485%
- Act.
-
- Pronós.
- $11.24 B
- Prev.
- $16.01 B