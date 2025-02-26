- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VINP: Vinci Partners Investments Ltd - Class A
Le taux de change de VINP a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.68 et à un maximum de 10.85.
Suivez la dynamique Vinci Partners Investments Ltd - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VINP Nouvelles
- Vinci Compass to acquire 50.1% stake in Verde Asset Management
- Earnings call transcript: Vinci Partners Q2 2025 sees EPS beat, stock climbs
- Vinci Compass Remains Stagnant, But LatAm Markets Are Moving (NASDAQ:VINP)
- Vinci Partners Investments earnings beat by R$0.10, revenue fell short of estimates
- Vinci Partners Investments Ltd. (VINP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vinci Partners Has To Deliver On Operations, But The Balance Sheet Tilts To A Buy (VINP)
- Vinci Partners Investments Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VINP)
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VINP aujourd'hui ?
L'action Vinci Partners Investments Ltd - Class A est cotée à 10.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.68 - 10.85, a clôturé hier à 10.70 et son volume d'échange a atteint 111. Le graphique en temps réel du cours de VINP présente ces mises à jour.
L'action Vinci Partners Investments Ltd - Class A verse-t-elle des dividendes ?
Vinci Partners Investments Ltd - Class A est actuellement valorisé à 10.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VINP.
Comment acheter des actions VINP ?
Vous pouvez acheter des actions Vinci Partners Investments Ltd - Class A au cours actuel de 10.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.72 ou de 11.02, le 111 et le -0.83% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VINP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VINP ?
Investir dans Vinci Partners Investments Ltd - Class A implique de prendre en compte la fourchette annuelle 8.66 - 10.99 et le prix actuel 10.72. Beaucoup comparent 1.90% et 14.16% avant de passer des ordres à 10.72 ou 11.02. Consultez le graphique du cours de VINP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Vinci Compass Investments Ltd. ?
Le cours le plus élevé de Vinci Compass Investments Ltd. l'année dernière était 10.99. Au cours de 8.66 - 10.99, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.70 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vinci Partners Investments Ltd - Class A sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Vinci Compass Investments Ltd. ?
Le cours le plus bas de Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) sur l'année a été 8.66. Sa comparaison avec 10.72 et 8.66 - 10.99 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VINP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VINP a-t-elle été divisée ?
Vinci Partners Investments Ltd - Class A a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.70 et 5.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.70
- Ouverture
- 10.81
- Bid
- 10.72
- Ask
- 11.02
- Plus Bas
- 10.68
- Plus Haut
- 10.85
- Volume
- 111
- Changement quotidien
- 0.19%
- Changement Mensuel
- 1.90%
- Changement à 6 Mois
- 14.16%
- Changement Annuel
- 5.00%
- Act
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Act
-
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $16.01 B