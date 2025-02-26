CotationsSections
Devises / VINP
Retour à Actions

VINP: Vinci Partners Investments Ltd - Class A

10.72 USD 0.02 (0.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VINP a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.68 et à un maximum de 10.85.

Suivez la dynamique Vinci Partners Investments Ltd - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VINP Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VINP aujourd'hui ?

L'action Vinci Partners Investments Ltd - Class A est cotée à 10.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.68 - 10.85, a clôturé hier à 10.70 et son volume d'échange a atteint 111. Le graphique en temps réel du cours de VINP présente ces mises à jour.

L'action Vinci Partners Investments Ltd - Class A verse-t-elle des dividendes ?

Vinci Partners Investments Ltd - Class A est actuellement valorisé à 10.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VINP.

Comment acheter des actions VINP ?

Vous pouvez acheter des actions Vinci Partners Investments Ltd - Class A au cours actuel de 10.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.72 ou de 11.02, le 111 et le -0.83% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VINP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VINP ?

Investir dans Vinci Partners Investments Ltd - Class A implique de prendre en compte la fourchette annuelle 8.66 - 10.99 et le prix actuel 10.72. Beaucoup comparent 1.90% et 14.16% avant de passer des ordres à 10.72 ou 11.02. Consultez le graphique du cours de VINP en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Vinci Compass Investments Ltd. ?

Le cours le plus élevé de Vinci Compass Investments Ltd. l'année dernière était 10.99. Au cours de 8.66 - 10.99, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.70 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vinci Partners Investments Ltd - Class A sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Vinci Compass Investments Ltd. ?

Le cours le plus bas de Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) sur l'année a été 8.66. Sa comparaison avec 10.72 et 8.66 - 10.99 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VINP sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VINP a-t-elle été divisée ?

Vinci Partners Investments Ltd - Class A a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.70 et 5.00% après les opérations sur titres.

Range quotidien
10.68 10.85
Range Annuel
8.66 10.99
Clôture Précédente
10.70
Ouverture
10.81
Bid
10.72
Ask
11.02
Plus Bas
10.68
Plus Haut
10.85
Volume
111
Changement quotidien
0.19%
Changement Mensuel
1.90%
Changement à 6 Mois
14.16%
Changement Annuel
5.00%
07 octobre, mardi
12:30
USD
Balance Commerciale
Act
Fcst
$​33.988 B
Prev
$​-78.311 B
12:30
USD
Exportations
Act
Fcst
Prev
$​280.464 B
12:30
USD
Importations
Act
Fcst
Prev
$​358.775 B
14:05
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Perspectives énergétiques à court terme de l’EIE
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 3 ans
Act
Fcst
Prev
3.485%
19:00
USD
Crédit à la consommation de la Réserve Fédérale m/m
Act
Fcst
$​11.24 B
Prev
$​16.01 B