Valute / VINP
VINP: Vinci Partners Investments Ltd - Class A

10.72 USD 0.02 (0.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VINP ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.68 e ad un massimo di 10.85.

Segui le dinamiche di Vinci Partners Investments Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VINP oggi?

Oggi le azioni Vinci Partners Investments Ltd - Class A sono prezzate a 10.72. Viene scambiato all'interno di 10.68 - 10.85, la chiusura di ieri è stata 10.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 111. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VINP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vinci Partners Investments Ltd - Class A pagano dividendi?

Vinci Partners Investments Ltd - Class A è attualmente valutato a 10.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VINP.

Come acquistare azioni VINP?

Puoi acquistare azioni Vinci Partners Investments Ltd - Class A al prezzo attuale di 10.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.72 o 11.02, mentre 111 e -0.83% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VINP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VINP?

Investire in Vinci Partners Investments Ltd - Class A implica considerare l'intervallo annuale 8.66 - 10.99 e il prezzo attuale 10.72. Molti confrontano 1.90% e 14.16% prima di effettuare ordini su 10.72 o 11.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VINP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Vinci Compass Investments Ltd.?

Il prezzo massimo di Vinci Compass Investments Ltd. nell'ultimo anno è stato 10.99. All'interno di 8.66 - 10.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vinci Partners Investments Ltd - Class A utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Vinci Compass Investments Ltd.?

Il prezzo più basso di Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) nel corso dell'anno è stato 8.66. Confrontandolo con gli attuali 10.72 e 8.66 - 10.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VINP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VINP?

Vinci Partners Investments Ltd - Class A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.70 e 5.00%.

Intervallo Giornaliero
10.68 10.85
Intervallo Annuale
8.66 10.99
Chiusura Precedente
10.70
Apertura
10.81
Bid
10.72
Ask
11.02
Minimo
10.68
Massimo
10.85
Volume
111
Variazione giornaliera
0.19%
Variazione Mensile
1.90%
Variazione Semestrale
14.16%
Variazione Annuale
5.00%
07 ottobre, martedì
12:30
USD
Saldo Commerciale
Agire
Fcst
$​33.988 B
Prev
$​-78.311 B
12:30
USD
Esportazioni
Agire
Fcst
Prev
$​280.464 B
12:30
USD
Importazioni
Agire
Fcst
Prev
$​358.775 B
14:05
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
EIA Prospettive Energetiche a Breve Termine
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 3 anni
Agire
Fcst
Prev
3.485%
19:00
USD
Credito al Consumo Fed m/m
Agire
Fcst
$​11.24 B
Prev
$​16.01 B