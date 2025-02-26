- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VINP: Vinci Partners Investments Ltd - Class A
Il tasso di cambio VINP ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.68 e ad un massimo di 10.85.
Segui le dinamiche di Vinci Partners Investments Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VINP News
- Vinci Compass acquisirà una quota del 50,1% in Verde Asset Management
- Vinci Compass to acquire 50.1% stake in Verde Asset Management
- Earnings call transcript: Vinci Partners Q2 2025 sees EPS beat, stock climbs
- Vinci Compass Remains Stagnant, But LatAm Markets Are Moving (NASDAQ:VINP)
- Vinci Partners Investments earnings beat by R$0.10, revenue fell short of estimates
- Vinci Partners Investments Ltd. (VINP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vinci Partners Has To Deliver On Operations, But The Balance Sheet Tilts To A Buy (VINP)
- Vinci Partners Investments Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VINP)
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VINP oggi?
Oggi le azioni Vinci Partners Investments Ltd - Class A sono prezzate a 10.72. Viene scambiato all'interno di 10.68 - 10.85, la chiusura di ieri è stata 10.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 111. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VINP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vinci Partners Investments Ltd - Class A pagano dividendi?
Vinci Partners Investments Ltd - Class A è attualmente valutato a 10.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VINP.
Come acquistare azioni VINP?
Puoi acquistare azioni Vinci Partners Investments Ltd - Class A al prezzo attuale di 10.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.72 o 11.02, mentre 111 e -0.83% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VINP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VINP?
Investire in Vinci Partners Investments Ltd - Class A implica considerare l'intervallo annuale 8.66 - 10.99 e il prezzo attuale 10.72. Molti confrontano 1.90% e 14.16% prima di effettuare ordini su 10.72 o 11.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VINP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Vinci Compass Investments Ltd.?
Il prezzo massimo di Vinci Compass Investments Ltd. nell'ultimo anno è stato 10.99. All'interno di 8.66 - 10.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vinci Partners Investments Ltd - Class A utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Vinci Compass Investments Ltd.?
Il prezzo più basso di Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) nel corso dell'anno è stato 8.66. Confrontandolo con gli attuali 10.72 e 8.66 - 10.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VINP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VINP?
Vinci Partners Investments Ltd - Class A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.70 e 5.00%.
- Chiusura Precedente
- 10.70
- Apertura
- 10.81
- Bid
- 10.72
- Ask
- 11.02
- Minimo
- 10.68
- Massimo
- 10.85
- Volume
- 111
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- 1.90%
- Variazione Semestrale
- 14.16%
- Variazione Annuale
- 5.00%
- Agire
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Agire
-
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $16.01 B