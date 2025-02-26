- Visão do mercado
VINP: Vinci Partners Investments Ltd - Class A
A taxa do VINP para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.68 e o mais alto foi 10.85.
Veja a dinâmica do par de moedas Vinci Partners Investments Ltd - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VINP hoje?
Hoje Vinci Partners Investments Ltd - Class A (VINP) está avaliado em 10.72. O instrumento é negociado dentro de 10.68 - 10.85, o fechamento de ontem foi 10.70, e o volume de negociação atingiu 111. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VINP em tempo real.
As ações de Vinci Partners Investments Ltd - Class A pagam dividendos?
Atualmente Vinci Partners Investments Ltd - Class A está avaliado em 10.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.00% e USD. Monitore os movimentos de VINP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VINP?
Você pode comprar ações de Vinci Partners Investments Ltd - Class A (VINP) pelo preço atual 10.72. Ordens geralmente são executadas perto de 10.72 ou 11.02, enquanto 111 e -0.83% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VINP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VINP?
Investir em Vinci Partners Investments Ltd - Class A envolve considerar a faixa anual 8.66 - 10.99 e o preço atual 10.72. Muitos comparam 1.90% e 14.16% antes de enviar ordens em 10.72 ou 11.02. Estude as mudanças diárias de preço de VINP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Vinci Compass Investments Ltd.?
O maior preço de Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) no último ano foi 10.99. As ações oscilaram bastante dentro de 8.66 - 10.99, e a comparação com 10.70 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vinci Partners Investments Ltd - Class A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Vinci Compass Investments Ltd.?
O menor preço de Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) no ano foi 8.66. A comparação com o preço atual 10.72 e 8.66 - 10.99 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VINP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VINP?
No passado Vinci Partners Investments Ltd - Class A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.70 e 5.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.70
- Open
- 10.81
- Bid
- 10.72
- Ask
- 11.02
- Low
- 10.68
- High
- 10.85
- Volume
- 111
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- 1.90%
- Mudança de 6 meses
- 14.16%
- Mudança anual
- 5.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- $33.988 bilh
- Prév.
- $-78.311 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $280.464 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $358.775 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.485%
- Atu.
-
- Projeç.
- $11.24 bilh
- Prév.
- $16.01 bilh