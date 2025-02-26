报价部分
货币 / VINP
回到股票

VINP: Vinci Partners Investments Ltd - Class A

10.72 USD 0.02 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VINP汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点10.68和高点10.85进行交易。

关注Vinci Partners Investments Ltd - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VINP新闻

常见问题解答

VINP股票今天的价格是多少？

Vinci Partners Investments Ltd - Class A股票今天的定价为10.72。它在10.68 - 10.85范围内交易，昨天的收盘价为10.70，交易量达到111。VINP的实时价格图表显示了这些更新。

Vinci Partners Investments Ltd - Class A股票是否支付股息？

Vinci Partners Investments Ltd - Class A目前的价值为10.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.00%和USD。实时查看图表以跟踪VINP走势。

如何购买VINP股票？

您可以以10.72的当前价格购买Vinci Partners Investments Ltd - Class A股票。订单通常设置在10.72或11.02附近，而111和-0.83%显示市场活动。立即关注VINP的实时图表更新。

如何投资VINP股票？

投资Vinci Partners Investments Ltd - Class A需要考虑年度范围8.66 - 10.99和当前价格10.72。许多人在以10.72或11.02下订单之前，会比较1.90%和。实时查看VINP价格图表，了解每日变化。

Vinci Compass Investments Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vinci Compass Investments Ltd.的最高价格是10.99。在8.66 - 10.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vinci Partners Investments Ltd - Class A的绩效。

Vinci Compass Investments Ltd.股票的最低价格是多少？

Vinci Compass Investments Ltd.（VINP）的最低价格为8.66。将其与当前的10.72和8.66 - 10.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VINP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VINP股票是什么时候拆分的？

Vinci Partners Investments Ltd - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.70和5.00%中可见。

日范围
10.68 10.85
年范围
8.66 10.99
前一天收盘价
10.70
开盘价
10.81
卖价
10.72
买价
11.02
最低价
10.68
最高价
10.85
交易量
111
日变化
0.19%
月变化
1.90%
6个月变化
14.16%
年变化
5.00%
07 十月, 星期二
12:30
USD
贸易帐
实际值
预测值
$​33.988 B
前值
$​-78.311 B
12:30
USD
出口
实际值
预测值
前值
$​280.464 B
12:30
USD
进口
实际值
预测值
前值
$​358.775 B
14:05
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA短期能源展望
实际值
预测值
前值
17:00
USD
3年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.485%
19:00
USD
美联储消费信贷月率 m/m
实际值
预测值
$​11.24 B
前值
$​16.01 B