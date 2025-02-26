VINP: Vinci Partners Investments Ltd - Class A
今日VINP汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点10.68和高点10.85进行交易。
关注Vinci Partners Investments Ltd - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VINP新闻
- Vinci Compass to acquire 50.1% stake in Verde Asset Management
- Earnings call transcript: Vinci Partners Q2 2025 sees EPS beat, stock climbs
- Vinci Compass Remains Stagnant, But LatAm Markets Are Moving (NASDAQ:VINP)
- Vinci Partners Investments earnings beat by R$0.10, revenue fell short of estimates
- Vinci Partners Investments Ltd. (VINP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vinci Partners Has To Deliver On Operations, But The Balance Sheet Tilts To A Buy (VINP)
- Vinci Partners Investments Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VINP)
常见问题解答
VINP股票今天的价格是多少？
Vinci Partners Investments Ltd - Class A股票今天的定价为10.72。它在10.68 - 10.85范围内交易，昨天的收盘价为10.70，交易量达到111。VINP的实时价格图表显示了这些更新。
Vinci Partners Investments Ltd - Class A股票是否支付股息？
Vinci Partners Investments Ltd - Class A目前的价值为10.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.00%和USD。实时查看图表以跟踪VINP走势。
如何购买VINP股票？
您可以以10.72的当前价格购买Vinci Partners Investments Ltd - Class A股票。订单通常设置在10.72或11.02附近，而111和-0.83%显示市场活动。立即关注VINP的实时图表更新。
如何投资VINP股票？
投资Vinci Partners Investments Ltd - Class A需要考虑年度范围8.66 - 10.99和当前价格10.72。许多人在以10.72或11.02下订单之前，会比较1.90%和。实时查看VINP价格图表，了解每日变化。
Vinci Compass Investments Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vinci Compass Investments Ltd.的最高价格是10.99。在8.66 - 10.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vinci Partners Investments Ltd - Class A的绩效。
Vinci Compass Investments Ltd.股票的最低价格是多少？
Vinci Compass Investments Ltd.（VINP）的最低价格为8.66。将其与当前的10.72和8.66 - 10.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VINP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VINP股票是什么时候拆分的？
Vinci Partners Investments Ltd - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.70和5.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.70
- 开盘价
- 10.81
- 卖价
- 10.72
- 买价
- 11.02
- 最低价
- 10.68
- 最高价
- 10.85
- 交易量
- 111
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 1.90%
- 6个月变化
- 14.16%
- 年变化
- 5.00%
- 实际值
-
- 预测值
- $33.988 B
- 前值
- $-78.311 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $280.464 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $358.775 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.485%
- 实际值
-
- 预测值
- $11.24 B
- 前值
- $16.01 B