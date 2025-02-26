- 概要
VINP: Vinci Partners Investments Ltd - Class A
VINPの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり10.68の安値と10.85の高値で取引されました。
Vinci Partners Investments Ltd - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VINP News
よくあるご質問
VINP株の現在の価格は？
Vinci Partners Investments Ltd - Class Aの株価は本日10.72です。10.68 - 10.85内で取引され、前日の終値は10.70、取引量は111に達しました。VINPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vinci Partners Investments Ltd - Class Aの株は配当を出しますか？
Vinci Partners Investments Ltd - Class Aの現在の価格は10.72です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.00%やUSDにも注目します。VINPの動きはライブチャートで確認できます。
VINP株を買う方法は？
Vinci Partners Investments Ltd - Class Aの株は現在10.72で購入可能です。注文は通常10.72または11.02付近で行われ、111や-0.83%が市場の動きを示します。VINPの最新情報はライブチャートで確認できます。
VINP株に投資する方法は？
Vinci Partners Investments Ltd - Class Aへの投資では、年間の値幅8.66 - 10.99と現在の10.72を考慮します。注文は多くの場合10.72や11.02で行われる前に、1.90%や14.16%と比較されます。VINPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Vinci Compass Investments Ltd.の株の最高値は？
Vinci Compass Investments Ltd.の過去1年の最高値は10.99でした。8.66 - 10.99内で株価は大きく変動し、10.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vinci Partners Investments Ltd - Class Aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Vinci Compass Investments Ltd.の株の最低値は？
Vinci Compass Investments Ltd.(VINP)の年間最安値は8.66でした。現在の10.72や8.66 - 10.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VINPの動きはライブチャートで確認できます。
VINPの株式分割はいつ行われましたか？
Vinci Partners Investments Ltd - Class Aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.70、5.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.70
- 始値
- 10.81
- 買値
- 10.72
- 買値
- 11.02
- 安値
- 10.68
- 高値
- 10.85
- 出来高
- 111
- 1日の変化
- 0.19%
- 1ヶ月の変化
- 1.90%
- 6ヶ月の変化
- 14.16%
- 1年の変化
- 5.00%
- 実際
-
- 期待
- $33.988 B
- 前
- $-78.311 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- $280.464 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- $358.775 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.485%
- 実際
-
- 期待
- $11.24 B
- 前
- $16.01 B