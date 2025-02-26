クォートセクション
通貨 / VINP
VINP: Vinci Partners Investments Ltd - Class A

10.72 USD 0.02 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VINPの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり10.68の安値と10.85の高値で取引されました。

Vinci Partners Investments Ltd - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

VINP株の現在の価格は？

Vinci Partners Investments Ltd - Class Aの株価は本日10.72です。10.68 - 10.85内で取引され、前日の終値は10.70、取引量は111に達しました。VINPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vinci Partners Investments Ltd - Class Aの株は配当を出しますか？

Vinci Partners Investments Ltd - Class Aの現在の価格は10.72です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.00%やUSDにも注目します。VINPの動きはライブチャートで確認できます。

VINP株を買う方法は？

Vinci Partners Investments Ltd - Class Aの株は現在10.72で購入可能です。注文は通常10.72または11.02付近で行われ、111や-0.83%が市場の動きを示します。VINPの最新情報はライブチャートで確認できます。

VINP株に投資する方法は？

Vinci Partners Investments Ltd - Class Aへの投資では、年間の値幅8.66 - 10.99と現在の10.72を考慮します。注文は多くの場合10.72や11.02で行われる前に、1.90%や14.16%と比較されます。VINPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Vinci Compass Investments Ltd.の株の最高値は？

Vinci Compass Investments Ltd.の過去1年の最高値は10.99でした。8.66 - 10.99内で株価は大きく変動し、10.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vinci Partners Investments Ltd - Class Aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Vinci Compass Investments Ltd.の株の最低値は？

Vinci Compass Investments Ltd.(VINP)の年間最安値は8.66でした。現在の10.72や8.66 - 10.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VINPの動きはライブチャートで確認できます。

VINPの株式分割はいつ行われましたか？

Vinci Partners Investments Ltd - Class Aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.70、5.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.68 10.85
1年のレンジ
8.66 10.99
以前の終値
10.70
始値
10.81
買値
10.72
買値
11.02
安値
10.68
高値
10.85
出来高
111
1日の変化
0.19%
1ヶ月の変化
1.90%
6ヶ月の変化
14.16%
1年の変化
5.00%
