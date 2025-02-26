- Übersicht
VINP: Vinci Partners Investments Ltd - Class A
Der Wechselkurs von VINP hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.68 bis zu einem Hoch von 10.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vinci Partners Investments Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VINP News
- Vinci Compass to acquire 50.1% stake in Verde Asset Management
- Earnings call transcript: Vinci Partners Q2 2025 sees EPS beat, stock climbs
- Vinci Compass Remains Stagnant, But LatAm Markets Are Moving (NASDAQ:VINP)
- Vinci Partners Investments earnings beat by R$0.10, revenue fell short of estimates
- Vinci Partners Investments Ltd. (VINP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vinci Partners Has To Deliver On Operations, But The Balance Sheet Tilts To A Buy (VINP)
- Vinci Partners Investments Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VINP)
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VINP heute?
Die Aktie von Vinci Partners Investments Ltd - Class A (VINP) notiert heute bei 10.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.68 - 10.85 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.70 und das Handelsvolumen erreichte 111. Das Live-Chart von VINP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VINP Dividenden?
Vinci Partners Investments Ltd - Class A wird derzeit mit 10.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VINP zu verfolgen.
Wie kaufe ich VINP-Aktien?
Sie können Aktien von Vinci Partners Investments Ltd - Class A (VINP) zum aktuellen Kurs von 10.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.72 oder 11.02 platziert, während 111 und -0.83% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VINP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VINP-Aktien?
Bei einer Investition in Vinci Partners Investments Ltd - Class A müssen die jährliche Spanne 8.66 - 10.99 und der aktuelle Kurs 10.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.90% und 14.16%, bevor sie Orders zu 10.72 oder 11.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VINP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Vinci Compass Investments Ltd.?
Der höchste Kurs von Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) im vergangenen Jahr lag bei 10.99. Innerhalb von 8.66 - 10.99 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vinci Partners Investments Ltd - Class A mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Vinci Compass Investments Ltd.?
Der niedrigste Kurs von Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) im Laufe des Jahres betrug 8.66. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.72 und der Spanne 8.66 - 10.99 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VINP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VINP statt?
Vinci Partners Investments Ltd - Class A hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.70 und 5.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.70
- Eröffnung
- 10.81
- Bid
- 10.72
- Ask
- 11.02
- Tief
- 10.68
- Hoch
- 10.85
- Volumen
- 111
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 1.90%
- 6-Monatsänderung
- 14.16%
- Jahresänderung
- 5.00%
- Akt
-
- Erw
- $33.988 B
- Vorh
- $-78.311 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- $280.464 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- $358.775 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.485%
- Akt
-
- Erw
- $11.24 B
- Vorh
- $16.01 B