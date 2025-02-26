КотировкиРазделы
VINP: Vinci Partners Investments Ltd - Class A

10.72 USD 0.02 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VINP за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.68, а максимальная — 10.85.

Следите за динамикой Vinci Partners Investments Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости VINP

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VINP сегодня?

Vinci Partners Investments Ltd - Class A (VINP) сегодня оценивается на уровне 10.72. Инструмент торгуется в пределах 10.68 - 10.85, вчерашнее закрытие составило 10.70, а торговый объем достиг 111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VINP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vinci Partners Investments Ltd - Class A?

Vinci Partners Investments Ltd - Class A в настоящее время оценивается в 10.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.00% и USD. Отслеживайте движения VINP на графике в реальном времени.

Как купить акции VINP?

Вы можете купить акции Vinci Partners Investments Ltd - Class A (VINP) по текущей цене 10.72. Ордера обычно размещаются около 10.72 или 11.02, тогда как 111 и -0.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VINP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VINP?

Инвестирование в Vinci Partners Investments Ltd - Class A предполагает учет годового диапазона 8.66 - 10.99 и текущей цены 10.72. Многие сравнивают 1.90% и 14.16% перед размещением ордеров на 10.72 или 11.02. Изучайте ежедневные изменения цены VINP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vinci Compass Investments Ltd.?

Самая высокая цена Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) за последний год составила 10.99. Акции заметно колебались в пределах 8.66 - 10.99, сравнение с 10.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vinci Partners Investments Ltd - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vinci Compass Investments Ltd.?

Самая низкая цена Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) за год составила 8.66. Сравнение с текущими 10.72 и 8.66 - 10.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VINP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VINP?

В прошлом Vinci Partners Investments Ltd - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.70 и 5.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.68 10.85
Годовой диапазон
8.66 10.99
Предыдущее закрытие
10.70
Open
10.81
Bid
10.72
Ask
11.02
Low
10.68
High
10.85
Объем
111
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
1.90%
6-месячное изменение
14.16%
Годовое изменение
5.00%
