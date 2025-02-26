- Обзор рынка
VINP: Vinci Partners Investments Ltd - Class A
Курс VINP за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.68, а максимальная — 10.85.
Следите за динамикой Vinci Partners Investments Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VINP сегодня?
Vinci Partners Investments Ltd - Class A (VINP) сегодня оценивается на уровне 10.72. Инструмент торгуется в пределах 10.68 - 10.85, вчерашнее закрытие составило 10.70, а торговый объем достиг 111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VINP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vinci Partners Investments Ltd - Class A?
Vinci Partners Investments Ltd - Class A в настоящее время оценивается в 10.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.00% и USD. Отслеживайте движения VINP на графике в реальном времени.
Как купить акции VINP?
Вы можете купить акции Vinci Partners Investments Ltd - Class A (VINP) по текущей цене 10.72. Ордера обычно размещаются около 10.72 или 11.02, тогда как 111 и -0.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VINP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VINP?
Инвестирование в Vinci Partners Investments Ltd - Class A предполагает учет годового диапазона 8.66 - 10.99 и текущей цены 10.72. Многие сравнивают 1.90% и 14.16% перед размещением ордеров на 10.72 или 11.02. Изучайте ежедневные изменения цены VINP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vinci Compass Investments Ltd.?
Самая высокая цена Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) за последний год составила 10.99. Акции заметно колебались в пределах 8.66 - 10.99, сравнение с 10.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vinci Partners Investments Ltd - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vinci Compass Investments Ltd.?
Самая низкая цена Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) за год составила 8.66. Сравнение с текущими 10.72 и 8.66 - 10.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VINP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VINP?
В прошлом Vinci Partners Investments Ltd - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.70 и 5.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.70
- Open
- 10.81
- Bid
- 10.72
- Ask
- 11.02
- Low
- 10.68
- High
- 10.85
- Объем
- 111
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 1.90%
- 6-месячное изменение
- 14.16%
- Годовое изменение
- 5.00%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
-
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $16.01 млрд