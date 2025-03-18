- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VIGI: Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI fiyatı bugün 0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 90.03 ve Yüksek fiyatı olarak 90.54 aralığında işlem gördü.
Vanguard International Dividend Appreciation ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIGI haberleri
- VIGI: Far From Being The Best Option For Global Income Investors
- Is Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- IDVO: My Favorite Option Income ETF, But Not Superior To Peers (NYSEARCA:IDVO)
- Is Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) a Strong ETF Right Now?
- VIGI Vs. EFG: Why VIGI's Tilt To Value Proved Useful (NASDAQ:VIGI)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- DIVI: The Rare International ETF That Gets It Right (NYSEARCA:DIVI)
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- VIGI: The Challenges Of Dividend Investing In A Late Bull Market (NASDAQ:VIGI)
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- IQDG: Lagging The Benchmark And Some Competitors
- Navigating The New Tariff Landscape
- DNL: Lagging Its Peers For A While (NYSEARCA:DNL)
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- VIGI ETF: Major 2025 Outperformance Should Continue (NASDAQ:VIGI)
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- The Best Vanguard ETF to Invest $1,000 in Right Now
Sıkça sorulan sorular
VIGI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Vanguard International Dividend Appreciation ETF hisse senedi 90.51 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 90.03 - 90.54 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 90.37 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 303 değerine ulaştı. VIGI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Vanguard International Dividend Appreciation ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Vanguard International Dividend Appreciation ETF hisse senedi şu anda 90.51 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 7.72% ve USD değerlerini izler. VIGI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VIGI hisse senedi nasıl alınır?
Vanguard International Dividend Appreciation ETF hisselerini şu anki 90.51 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 90.51 ve Ask 90.81 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 303 ve günlük değişim oranı 0.42% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VIGI fiyat hareketlerini takip edin.
VIGI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Vanguard International Dividend Appreciation ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 74.27 - 91.61 ve mevcut fiyatı 90.51 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 90.51 veya Ask 90.81 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.57% ve 6 aylık değişim oranı 4.91% değerlerini karşılaştırır. VIGI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 91.61 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 74.27 - 91.61). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 90.37 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard International Dividend Appreciation ETF performansını takip edin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ETF Shares (VIGI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 74.27 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 90.51 ve hareket ettiği yıllık aralık 74.27 - 91.61 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VIGI fiyat hareketlerini izleyin.
VIGI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Vanguard International Dividend Appreciation ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 90.37 ve yıllık değişim oranı 7.72% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 90.37
- Açılış
- 90.13
- Satış
- 90.51
- Alış
- 90.81
- Düşük
- 90.03
- Yüksek
- 90.54
- Hacim
- 303
- Günlük değişim
- 0.15%
- Aylık değişim
- 0.57%
- 6 aylık değişim
- 4.91%
- Yıllık değişim
- 7.72%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.333 M
- Önceki
- 1.307 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.333 M
- Önceki
- 1.312 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -8.5%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.1%
- Önceki
- 0.1%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.2%
- Önceki
- 0.9%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 418
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 547
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $108.6 B
- Önceki
- $49.2 B