VIGI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Vanguard International Dividend Appreciation ETF hisse senedi 90.51 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 90.03 - 90.54 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 90.37 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 303 değerine ulaştı. VIGI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Vanguard International Dividend Appreciation ETF hisse senedi şu anda 90.51 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 7.72% ve USD değerlerini izler. VIGI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VIGI hisse senedi nasıl alınır? Vanguard International Dividend Appreciation ETF hisselerini şu anki 90.51 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 90.51 ve Ask 90.81 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 303 ve günlük değişim oranı 0.42% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VIGI fiyat hareketlerini takip edin.

VIGI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Vanguard International Dividend Appreciation ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 74.27 - 91.61 ve mevcut fiyatı 90.51 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 90.51 veya Ask 90.81 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.57% ve 6 aylık değişim oranı 4.91% değerlerini karşılaştırır. VIGI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 91.61 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 74.27 - 91.61). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 90.37 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard International Dividend Appreciation ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ETF Shares (VIGI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 74.27 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 90.51 ve hareket ettiği yıllık aralık 74.27 - 91.61 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VIGI fiyat hareketlerini izleyin.