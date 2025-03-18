KotasyonBölümler
Dövizler / VIGI
VIGI: Vanguard International Dividend Appreciation ETF

90.51 USD 0.14 (0.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VIGI fiyatı bugün 0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 90.03 ve Yüksek fiyatı olarak 90.54 aralığında işlem gördü.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

VIGI haberleri

Sıkça sorulan sorular

VIGI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Vanguard International Dividend Appreciation ETF hisse senedi 90.51 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 90.03 - 90.54 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 90.37 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 303 değerine ulaştı. VIGI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Vanguard International Dividend Appreciation ETF hisse senedi şu anda 90.51 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 7.72% ve USD değerlerini izler. VIGI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VIGI hisse senedi nasıl alınır?

Vanguard International Dividend Appreciation ETF hisselerini şu anki 90.51 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 90.51 ve Ask 90.81 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 303 ve günlük değişim oranı 0.42% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VIGI fiyat hareketlerini takip edin.

VIGI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Vanguard International Dividend Appreciation ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 74.27 - 91.61 ve mevcut fiyatı 90.51 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 90.51 veya Ask 90.81 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.57% ve 6 aylık değişim oranı 4.91% değerlerini karşılaştırır. VIGI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 91.61 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 74.27 - 91.61). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 90.37 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard International Dividend Appreciation ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

ETF Shares (VIGI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 74.27 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 90.51 ve hareket ettiği yıllık aralık 74.27 - 91.61 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VIGI fiyat hareketlerini izleyin.

VIGI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Vanguard International Dividend Appreciation ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 90.37 ve yıllık değişim oranı 7.72% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
90.03 90.54
Yıllık aralık
74.27 91.61
Önceki kapanış
90.37
Açılış
90.13
Satış
90.51
Alış
90.81
Düşük
90.03
Yüksek
90.54
Hacim
303
Günlük değişim
0.15%
Aylık değişim
0.57%
6 aylık değişim
4.91%
Yıllık değişim
7.72%
17 Ekim, Cuma
00:00
ALL
IMF Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları
Açıklanan
Beklenti
1.333 M
Önceki
1.307 M
12:30
USD
İnşaat İzinleri
Açıklanan
Beklenti
1.333 M
Önceki
1.312 M
12:30
USD
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-8.5%
12:30
USD
İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İhracat Fiyat Endeksi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:15
USD
Fed Endüstriyel Üretim m/m
Açıklanan
Beklenti
-0.1%
Önceki
0.1%
13:15
USD
Fed Sanayi Üretimi (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
1.2%
Önceki
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
418
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
547
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20:00
USD
TIC Net Uzun Vadeli İşlemler
Açıklanan
Beklenti
$​108.6 B
Önceki
$​49.2 B