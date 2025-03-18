VIGI: Vanguard International Dividend Appreciation ETF
今日VIGI汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点90.03和高点90.54进行交易。
关注Vanguard International Dividend Appreciation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIGI新闻
- VIGI: Far From Being The Best Option For Global Income Investors
- Is Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- IDVO: My Favorite Option Income ETF, But Not Superior To Peers (NYSEARCA:IDVO)
- Is Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) a Strong ETF Right Now?
- VIGI Vs. EFG: Why VIGI's Tilt To Value Proved Useful (NASDAQ:VIGI)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- DIVI: The Rare International ETF That Gets It Right (NYSEARCA:DIVI)
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- VIGI: The Challenges Of Dividend Investing In A Late Bull Market (NASDAQ:VIGI)
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- IQDG: Lagging The Benchmark And Some Competitors
- Navigating The New Tariff Landscape
- DNL: Lagging Its Peers For A While (NYSEARCA:DNL)
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- VIGI ETF: Major 2025 Outperformance Should Continue (NASDAQ:VIGI)
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- The Best Vanguard ETF to Invest $1,000 in Right Now
常见问题解答
VIGI股票今天的价格是多少？
Vanguard International Dividend Appreciation ETF股票今天的定价为90.51。它在90.03 - 90.54范围内交易，昨天的收盘价为90.37，交易量达到303。VIGI的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard International Dividend Appreciation ETF股票是否支付股息？
Vanguard International Dividend Appreciation ETF目前的价值为90.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.72%和USD。实时查看图表以跟踪VIGI走势。
如何购买VIGI股票？
您可以以90.51的当前价格购买Vanguard International Dividend Appreciation ETF股票。订单通常设置在90.51或90.81附近，而303和0.42%显示市场活动。立即关注VIGI的实时图表更新。
如何投资VIGI股票？
投资Vanguard International Dividend Appreciation ETF需要考虑年度范围74.27 - 91.61和当前价格90.51。许多人在以90.51或90.81下订单之前，会比较0.57%和。实时查看VIGI价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是91.61。在74.27 - 91.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard International Dividend Appreciation ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VIGI）的最低价格为74.27。将其与当前的90.51和74.27 - 91.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VIGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VIGI股票是什么时候拆分的？
Vanguard International Dividend Appreciation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、90.37和7.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 90.37
- 开盘价
- 90.13
- 卖价
- 90.51
- 买价
- 90.81
- 最低价
- 90.03
- 最高价
- 90.54
- 交易量
- 303
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- 0.57%
- 6个月变化
- 4.91%
- 年变化
- 7.72%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.307 M
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.312 M
- 实际值
-
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -8.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.1%
- 前值
- 0.1%
- 实际值
-
- 预测值
- 1.2%
- 前值
- 0.9%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 418
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 547
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- $108.6 B
- 前值
- $49.2 B