报价部分
货币 / VIGI
回到股票

VIGI: Vanguard International Dividend Appreciation ETF

90.51 USD 0.14 (0.15%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VIGI汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点90.03和高点90.54进行交易。

关注Vanguard International Dividend Appreciation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VIGI新闻

常见问题解答

VIGI股票今天的价格是多少？

Vanguard International Dividend Appreciation ETF股票今天的定价为90.51。它在90.03 - 90.54范围内交易，昨天的收盘价为90.37，交易量达到303。VIGI的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard International Dividend Appreciation ETF股票是否支付股息？

Vanguard International Dividend Appreciation ETF目前的价值为90.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.72%和USD。实时查看图表以跟踪VIGI走势。

如何购买VIGI股票？

您可以以90.51的当前价格购买Vanguard International Dividend Appreciation ETF股票。订单通常设置在90.51或90.81附近，而303和0.42%显示市场活动。立即关注VIGI的实时图表更新。

如何投资VIGI股票？

投资Vanguard International Dividend Appreciation ETF需要考虑年度范围74.27 - 91.61和当前价格90.51。许多人在以90.51或90.81下订单之前，会比较0.57%和。实时查看VIGI价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是91.61。在74.27 - 91.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard International Dividend Appreciation ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VIGI）的最低价格为74.27。将其与当前的90.51和74.27 - 91.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VIGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VIGI股票是什么时候拆分的？

Vanguard International Dividend Appreciation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、90.37和7.72%中可见。

日范围
90.03 90.54
年范围
74.27 91.61
前一天收盘价
90.37
开盘价
90.13
卖价
90.51
买价
90.81
最低价
90.03
最高价
90.54
交易量
303
日变化
0.15%
月变化
0.57%
6个月变化
4.91%
年变化
7.72%
17 十月, 星期五
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
新屋开工
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.307 M
12:30
USD
营建许可
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.312 M
12:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
预测值
7.9%
前值
-8.5%
12:30
USD
进口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
出口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
13:15
USD
美联储工业生产指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.1%
前值
0.1%
13:15
USD
美联储工业生产年率y/y
实际值
预测值
1.2%
前值
0.9%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
418
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
547
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​108.6 B
前值
$​49.2 B