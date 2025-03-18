クォートセクション
通貨 / VIGI
株に戻る

VIGI: Vanguard International Dividend Appreciation ETF

90.65 USD 0.28 (0.31%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VIGIの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり90.03の安値と90.73の高値で取引されました。

Vanguard International Dividend Appreciation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VIGI News

よくあるご質問

VIGI株の現在の価格は？

Vanguard International Dividend Appreciation ETFの株価は本日90.65です。90.03 - 90.73内で取引され、前日の終値は90.37、取引量は749に達しました。VIGIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard International Dividend Appreciation ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard International Dividend Appreciation ETFの現在の価格は90.65です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.89%やUSDにも注目します。VIGIの動きはライブチャートで確認できます。

VIGI株を買う方法は？

Vanguard International Dividend Appreciation ETFの株は現在90.65で購入可能です。注文は通常90.65または90.95付近で行われ、749や0.58%が市場の動きを示します。VIGIの最新情報はライブチャートで確認できます。

VIGI株に投資する方法は？

Vanguard International Dividend Appreciation ETFへの投資では、年間の値幅74.27 - 91.61と現在の90.65を考慮します。注文は多くの場合90.65や90.95で行われる前に、0.72%や5.08%と比較されます。VIGIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は91.61でした。74.27 - 91.61内で株価は大きく変動し、90.37と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard International Dividend Appreciation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VIGI)の年間最安値は74.27でした。現在の90.65や74.27 - 91.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VIGIの動きはライブチャートで確認できます。

VIGIの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard International Dividend Appreciation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、90.37、7.89%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
90.03 90.73
1年のレンジ
74.27 91.61
以前の終値
90.37
始値
90.13
買値
90.65
買値
90.95
安値
90.03
高値
90.73
出来高
749
1日の変化
0.31%
1ヶ月の変化
0.72%
6ヶ月の変化
5.08%
1年の変化
7.89%
18 10月, 土曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待