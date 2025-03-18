- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VIGI: Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGIの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり90.03の安値と90.73の高値で取引されました。
Vanguard International Dividend Appreciation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIGI News
- VIGI: Far From Being The Best Option For Global Income Investors
- Is Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- IDVO: My Favorite Option Income ETF, But Not Superior To Peers (NYSEARCA:IDVO)
- Is Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) a Strong ETF Right Now?
- VIGI Vs. EFG: Why VIGI's Tilt To Value Proved Useful (NASDAQ:VIGI)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- DIVI: The Rare International ETF That Gets It Right (NYSEARCA:DIVI)
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- VIGI: The Challenges Of Dividend Investing In A Late Bull Market (NASDAQ:VIGI)
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- IQDG: Lagging The Benchmark And Some Competitors
- Navigating The New Tariff Landscape
- DNL: Lagging Its Peers For A While (NYSEARCA:DNL)
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- VIGI ETF: Major 2025 Outperformance Should Continue (NASDAQ:VIGI)
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- The Best Vanguard ETF to Invest $1,000 in Right Now
よくあるご質問
VIGI株の現在の価格は？
Vanguard International Dividend Appreciation ETFの株価は本日90.65です。90.03 - 90.73内で取引され、前日の終値は90.37、取引量は749に達しました。VIGIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard International Dividend Appreciation ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard International Dividend Appreciation ETFの現在の価格は90.65です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.89%やUSDにも注目します。VIGIの動きはライブチャートで確認できます。
VIGI株を買う方法は？
Vanguard International Dividend Appreciation ETFの株は現在90.65で購入可能です。注文は通常90.65または90.95付近で行われ、749や0.58%が市場の動きを示します。VIGIの最新情報はライブチャートで確認できます。
VIGI株に投資する方法は？
Vanguard International Dividend Appreciation ETFへの投資では、年間の値幅74.27 - 91.61と現在の90.65を考慮します。注文は多くの場合90.65や90.95で行われる前に、0.72%や5.08%と比較されます。VIGIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は91.61でした。74.27 - 91.61内で株価は大きく変動し、90.37と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard International Dividend Appreciation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(VIGI)の年間最安値は74.27でした。現在の90.65や74.27 - 91.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VIGIの動きはライブチャートで確認できます。
VIGIの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard International Dividend Appreciation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、90.37、7.89%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 90.37
- 始値
- 90.13
- 買値
- 90.65
- 買値
- 90.95
- 安値
- 90.03
- 高値
- 90.73
- 出来高
- 749
- 1日の変化
- 0.31%
- 1ヶ月の変化
- 0.72%
- 6ヶ月の変化
- 5.08%
- 1年の変化
- 7.89%