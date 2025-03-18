CotaçõesSeções
Moedas / VIGI
Voltar para Ações

VIGI: Vanguard International Dividend Appreciation ETF

90.51 USD 0.14 (0.15%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VIGI para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 90.03 e o mais alto foi 90.54.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard International Dividend Appreciation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VIGI Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VIGI hoje?

Hoje Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) está avaliado em 90.51. O instrumento é negociado dentro de 90.03 - 90.54, o fechamento de ontem foi 90.37, e o volume de negociação atingiu 303. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VIGI em tempo real.

As ações de Vanguard International Dividend Appreciation ETF pagam dividendos?

Atualmente Vanguard International Dividend Appreciation ETF está avaliado em 90.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.72% e USD. Monitore os movimentos de VIGI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VIGI?

Você pode comprar ações de Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) pelo preço atual 90.51. Ordens geralmente são executadas perto de 90.51 ou 90.81, enquanto 303 e 0.42% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VIGI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VIGI?

Investir em Vanguard International Dividend Appreciation ETF envolve considerar a faixa anual 74.27 - 91.61 e o preço atual 90.51. Muitos comparam 0.57% e 4.91% antes de enviar ordens em 90.51 ou 90.81. Estude as mudanças diárias de preço de VIGI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?

O maior preço de ETF Shares (VIGI) no último ano foi 91.61. As ações oscilaram bastante dentro de 74.27 - 91.61, e a comparação com 90.37 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard International Dividend Appreciation ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?

O menor preço de ETF Shares (VIGI) no ano foi 74.27. A comparação com o preço atual 90.51 e 74.27 - 91.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VIGI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VIGI?

No passado Vanguard International Dividend Appreciation ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 90.37 e 7.72% após os eventos corporativos.

Faixa diária
90.03 90.54
Faixa anual
74.27 91.61
Fechamento anterior
90.37
Open
90.13
Bid
90.51
Ask
90.81
Low
90.03
High
90.54
Volume
303
Mudança diária
0.15%
Mudança mensal
0.57%
Mudança de 6 meses
4.91%
Mudança anual
7.72%
17 outubro, sexta-feira
00:00
ALL
Reunião do FMI
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Construção de Novas Casas
Atu.
Projeç.
1.333 milh
Prév.
1.307 milh
12:30
USD
Licenças de Construção
Atu.
Projeç.
1.333 milh
Prév.
1.312 milh
12:30
USD
Construção de Novas Casas (Mensal)
Atu.
Projeç.
7.9%
Prév.
-8.5%
12:30
USD
Preços de Bens Importados (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Preços de Bens Exportados (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
13:15
USD
Produção Industrial do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.1%
Prév.
0.1%
13:15
USD
Produção Industrial (Anual)
Atu.
Projeç.
1.2%
Prév.
0.9%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
418
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
547
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​108.6 bilh
Prév.
$​49.2 bilh