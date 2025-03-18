- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VIGI: Vanguard International Dividend Appreciation ETF
A taxa do VIGI para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 90.03 e o mais alto foi 90.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard International Dividend Appreciation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIGI Notícias
- VIGI: Far From Being The Best Option For Global Income Investors
- Is Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- IDVO: My Favorite Option Income ETF, But Not Superior To Peers (NYSEARCA:IDVO)
- Is Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) a Strong ETF Right Now?
- VIGI Vs. EFG: Why VIGI's Tilt To Value Proved Useful (NASDAQ:VIGI)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- DIVI: The Rare International ETF That Gets It Right (NYSEARCA:DIVI)
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- VIGI: The Challenges Of Dividend Investing In A Late Bull Market (NASDAQ:VIGI)
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- IQDG: Lagging The Benchmark And Some Competitors
- Navigating The New Tariff Landscape
- DNL: Lagging Its Peers For A While (NYSEARCA:DNL)
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- VIGI ETF: Major 2025 Outperformance Should Continue (NASDAQ:VIGI)
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- The Best Vanguard ETF to Invest $1,000 in Right Now
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VIGI hoje?
Hoje Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) está avaliado em 90.51. O instrumento é negociado dentro de 90.03 - 90.54, o fechamento de ontem foi 90.37, e o volume de negociação atingiu 303. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VIGI em tempo real.
As ações de Vanguard International Dividend Appreciation ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard International Dividend Appreciation ETF está avaliado em 90.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.72% e USD. Monitore os movimentos de VIGI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VIGI?
Você pode comprar ações de Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) pelo preço atual 90.51. Ordens geralmente são executadas perto de 90.51 ou 90.81, enquanto 303 e 0.42% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VIGI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VIGI?
Investir em Vanguard International Dividend Appreciation ETF envolve considerar a faixa anual 74.27 - 91.61 e o preço atual 90.51. Muitos comparam 0.57% e 4.91% antes de enviar ordens em 90.51 ou 90.81. Estude as mudanças diárias de preço de VIGI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (VIGI) no último ano foi 91.61. As ações oscilaram bastante dentro de 74.27 - 91.61, e a comparação com 90.37 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard International Dividend Appreciation ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (VIGI) no ano foi 74.27. A comparação com o preço atual 90.51 e 74.27 - 91.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VIGI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VIGI?
No passado Vanguard International Dividend Appreciation ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 90.37 e 7.72% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 90.37
- Open
- 90.13
- Bid
- 90.51
- Ask
- 90.81
- Low
- 90.03
- High
- 90.54
- Volume
- 303
- Mudança diária
- 0.15%
- Mudança mensal
- 0.57%
- Mudança de 6 meses
- 4.91%
- Mudança anual
- 7.72%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.333 milh
- Prév.
- 1.307 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.333 milh
- Prév.
- 1.312 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -8.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.1%
- Prév.
- 0.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.2%
- Prév.
- 0.9%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 418
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 547
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- $108.6 bilh
- Prév.
- $49.2 bilh