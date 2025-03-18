QuotazioniSezioni
VIGI: Vanguard International Dividend Appreciation ETF

90.51 USD 0.14 (0.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VIGI ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 90.03 e ad un massimo di 90.54.

Segui le dinamiche di Vanguard International Dividend Appreciation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VIGI oggi?

Oggi le azioni Vanguard International Dividend Appreciation ETF sono prezzate a 90.51. Viene scambiato all'interno di 90.03 - 90.54, la chiusura di ieri è stata 90.37 e il volume degli scambi ha raggiunto 303. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VIGI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard International Dividend Appreciation ETF pagano dividendi?

Vanguard International Dividend Appreciation ETF è attualmente valutato a 90.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VIGI.

Come acquistare azioni VIGI?

Puoi acquistare azioni Vanguard International Dividend Appreciation ETF al prezzo attuale di 90.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 90.51 o 90.81, mentre 303 e 0.42% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VIGI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VIGI?

Investire in Vanguard International Dividend Appreciation ETF implica considerare l'intervallo annuale 74.27 - 91.61 e il prezzo attuale 90.51. Molti confrontano 0.57% e 4.91% prima di effettuare ordini su 90.51 o 90.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VIGI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 91.61. All'interno di 74.27 - 91.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 90.37 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard International Dividend Appreciation ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VIGI) nel corso dell'anno è stato 74.27. Confrontandolo con gli attuali 90.51 e 74.27 - 91.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VIGI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VIGI?

Vanguard International Dividend Appreciation ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 90.37 e 7.72%.

Intervallo Giornaliero
90.03 90.54
Intervallo Annuale
74.27 91.61
Chiusura Precedente
90.37
Apertura
90.13
Bid
90.51
Ask
90.81
Minimo
90.03
Massimo
90.54
Volume
303
Variazione giornaliera
0.15%
Variazione Mensile
0.57%
Variazione Semestrale
4.91%
Variazione Annuale
7.72%
