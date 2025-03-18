CotizacionesSecciones
VIGI: Vanguard International Dividend Appreciation ETF

90.65 USD 0.28 (0.31%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VIGI de hoy ha cambiado un 0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 90.03, mientras que el máximo ha alcanzado 90.73.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard International Dividend Appreciation ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de VIGI hoy?

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) se evalúa hoy en 90.65. El instrumento se negocia dentro de 90.03 - 90.73; el cierre de ayer ha sido 90.37 y el volumen comercial ha alcanzado 749. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VIGI en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard International Dividend Appreciation ETF?

Vanguard International Dividend Appreciation ETF se evalúa actualmente en 90.65. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.89% y USD. Monitoree los movimientos de VIGI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de VIGI?

Puede comprar acciones de Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) al precio actual de 90.65. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 90.65 o 90.95, mientras que 749 y 0.58% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VIGI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de VIGI?

Invertir en Vanguard International Dividend Appreciation ETF implica tener en cuenta el rango anual 74.27 - 91.61 y el precio actual 90.65. Muchos comparan 0.72% y 5.08% antes de colocar órdenes en 90.65 o 90.95. Estudie los cambios diarios de precios de VIGI en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?

El precio más alto de ETF Shares (VIGI) en el último año ha sido 91.61. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 74.27 - 91.61, una comparación con 90.37 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard International Dividend Appreciation ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?

El precio más bajo de ETF Shares (VIGI) para el año ha sido 74.27. La comparación con los actuales 90.65 y 74.27 - 91.61 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VIGI en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VIGI?

En el pasado, Vanguard International Dividend Appreciation ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 90.37 y 7.89% después de las acciones corporativas.

Rango diario
90.03 90.73
Rango anual
74.27 91.61
Cierres anteriores
90.37
Open
90.13
Bid
90.65
Ask
90.95
Low
90.03
High
90.73
Volumen
749
Cambio diario
0.31%
Cambio mensual
0.72%
Cambio a 6 meses
5.08%
Cambio anual
7.89%
