VIGI: Vanguard International Dividend Appreciation ETF

90.51 USD 0.14 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VIGI hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 90.03 bis zu einem Hoch von 90.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard International Dividend Appreciation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von VIGI heute?

Die Aktie von Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) notiert heute bei 90.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von 90.03 - 90.54 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 90.37 und das Handelsvolumen erreichte 303. Das Live-Chart von VIGI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VIGI Dividenden?

Vanguard International Dividend Appreciation ETF wird derzeit mit 90.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VIGI zu verfolgen.

Wie kaufe ich VIGI-Aktien?

Sie können Aktien von Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) zum aktuellen Kurs von 90.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 90.51 oder 90.81 platziert, während 303 und 0.42% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VIGI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VIGI-Aktien?

Bei einer Investition in Vanguard International Dividend Appreciation ETF müssen die jährliche Spanne 74.27 - 91.61 und der aktuelle Kurs 90.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.57% und 4.91%, bevor sie Orders zu 90.51 oder 90.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VIGI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der höchste Kurs von ETF Shares (VIGI) im vergangenen Jahr lag bei 91.61. Innerhalb von 74.27 - 91.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 90.37 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard International Dividend Appreciation ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VIGI) im Laufe des Jahres betrug 74.27. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 90.51 und der Spanne 74.27 - 91.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VIGI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VIGI statt?

Vanguard International Dividend Appreciation ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 90.37 und 7.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
90.03 90.54
Jahresspanne
74.27 91.61
Vorheriger Schlusskurs
90.37
Eröffnung
90.13
Bid
90.51
Ask
90.81
Tief
90.03
Hoch
90.54
Volumen
303
Tagesänderung
0.15%
Monatsänderung
0.57%
6-Monatsänderung
4.91%
Jahresänderung
7.72%
