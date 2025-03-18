- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VIGI: Vanguard International Dividend Appreciation ETF
Курс VIGI за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.03, а максимальная — 90.54.
Следите за динамикой Vanguard International Dividend Appreciation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VIGI
- VIGI: Far From Being The Best Option For Global Income Investors
- Is Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- IDVO: My Favorite Option Income ETF, But Not Superior To Peers (NYSEARCA:IDVO)
- Is Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) a Strong ETF Right Now?
- VIGI Vs. EFG: Why VIGI's Tilt To Value Proved Useful (NASDAQ:VIGI)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- DIVI: The Rare International ETF That Gets It Right (NYSEARCA:DIVI)
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- VIGI: The Challenges Of Dividend Investing In A Late Bull Market (NASDAQ:VIGI)
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- IQDG: Lagging The Benchmark And Some Competitors
- Navigating The New Tariff Landscape
- DNL: Lagging Its Peers For A While (NYSEARCA:DNL)
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- VIGI ETF: Major 2025 Outperformance Should Continue (NASDAQ:VIGI)
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- The Best Vanguard ETF to Invest $1,000 in Right Now
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VIGI сегодня?
Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) сегодня оценивается на уровне 90.51. Инструмент торгуется в пределах 90.03 - 90.54, вчерашнее закрытие составило 90.37, а торговый объем достиг 303. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VIGI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard International Dividend Appreciation ETF?
Vanguard International Dividend Appreciation ETF в настоящее время оценивается в 90.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.72% и USD. Отслеживайте движения VIGI на графике в реальном времени.
Как купить акции VIGI?
Вы можете купить акции Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) по текущей цене 90.51. Ордера обычно размещаются около 90.51 или 90.81, тогда как 303 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VIGI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VIGI?
Инвестирование в Vanguard International Dividend Appreciation ETF предполагает учет годового диапазона 74.27 - 91.61 и текущей цены 90.51. Многие сравнивают 0.57% и 4.91% перед размещением ордеров на 90.51 или 90.81. Изучайте ежедневные изменения цены VIGI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VIGI) за последний год составила 91.61. Акции заметно колебались в пределах 74.27 - 91.61, сравнение с 90.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard International Dividend Appreciation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VIGI) за год составила 74.27. Сравнение с текущими 90.51 и 74.27 - 91.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VIGI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VIGI?
В прошлом Vanguard International Dividend Appreciation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 90.37 и 7.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 90.37
- Open
- 90.13
- Bid
- 90.51
- Ask
- 90.81
- Low
- 90.03
- High
- 90.54
- Объем
- 303
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 0.57%
- 6-месячное изменение
- 4.91%
- Годовое изменение
- 7.72%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.307 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.312 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -8.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.1%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
-
- Прог.
- 1.2%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 547
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- $108.6 млрд
- Пред.
- $49.2 млрд