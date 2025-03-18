КотировкиРазделы
VIGI: Vanguard International Dividend Appreciation ETF

90.51 USD 0.14 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VIGI за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.03, а максимальная — 90.54.

Следите за динамикой Vanguard International Dividend Appreciation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VIGI сегодня?

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) сегодня оценивается на уровне 90.51. Инструмент торгуется в пределах 90.03 - 90.54, вчерашнее закрытие составило 90.37, а торговый объем достиг 303. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VIGI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard International Dividend Appreciation ETF?

Vanguard International Dividend Appreciation ETF в настоящее время оценивается в 90.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.72% и USD. Отслеживайте движения VIGI на графике в реальном времени.

Как купить акции VIGI?

Вы можете купить акции Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) по текущей цене 90.51. Ордера обычно размещаются около 90.51 или 90.81, тогда как 303 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VIGI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VIGI?

Инвестирование в Vanguard International Dividend Appreciation ETF предполагает учет годового диапазона 74.27 - 91.61 и текущей цены 90.51. Многие сравнивают 0.57% и 4.91% перед размещением ордеров на 90.51 или 90.81. Изучайте ежедневные изменения цены VIGI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VIGI) за последний год составила 91.61. Акции заметно колебались в пределах 74.27 - 91.61, сравнение с 90.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard International Dividend Appreciation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VIGI) за год составила 74.27. Сравнение с текущими 90.51 и 74.27 - 91.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VIGI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VIGI?

В прошлом Vanguard International Dividend Appreciation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 90.37 и 7.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
90.03 90.54
Годовой диапазон
74.27 91.61
Предыдущее закрытие
90.37
Open
90.13
Bid
90.51
Ask
90.81
Low
90.03
High
90.54
Объем
303
Дневное изменение
0.15%
Месячное изменение
0.57%
6-месячное изменение
4.91%
Годовое изменение
7.72%
