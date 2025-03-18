- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VIGI: Vanguard International Dividend Appreciation ETF
Le taux de change de VIGI a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 90.03 et à un maximum de 90.54.
Suivez la dynamique Vanguard International Dividend Appreciation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIGI Nouvelles
- VIGI: Far From Being The Best Option For Global Income Investors
- Is Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- IDVO: My Favorite Option Income ETF, But Not Superior To Peers (NYSEARCA:IDVO)
- Is Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) a Strong ETF Right Now?
- VIGI Vs. EFG: Why VIGI's Tilt To Value Proved Useful (NASDAQ:VIGI)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- DIVI: The Rare International ETF That Gets It Right (NYSEARCA:DIVI)
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- VIGI: The Challenges Of Dividend Investing In A Late Bull Market (NASDAQ:VIGI)
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- IQDG: Lagging The Benchmark And Some Competitors
- Navigating The New Tariff Landscape
- DNL: Lagging Its Peers For A While (NYSEARCA:DNL)
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- VIGI ETF: Major 2025 Outperformance Should Continue (NASDAQ:VIGI)
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- The Best Vanguard ETF to Invest $1,000 in Right Now
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VIGI aujourd'hui ?
L'action Vanguard International Dividend Appreciation ETF est cotée à 90.51 aujourd'hui. Elle se négocie dans 90.03 - 90.54, a clôturé hier à 90.37 et son volume d'échange a atteint 303. Le graphique en temps réel du cours de VIGI présente ces mises à jour.
L'action Vanguard International Dividend Appreciation ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard International Dividend Appreciation ETF est actuellement valorisé à 90.51. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.72% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VIGI.
Comment acheter des actions VIGI ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard International Dividend Appreciation ETF au cours actuel de 90.51. Les ordres sont généralement placés à proximité de 90.51 ou de 90.81, le 303 et le 0.42% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VIGI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VIGI ?
Investir dans Vanguard International Dividend Appreciation ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 74.27 - 91.61 et le prix actuel 90.51. Beaucoup comparent 0.57% et 4.91% avant de passer des ordres à 90.51 ou 90.81. Consultez le graphique du cours de VIGI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 91.61. Au cours de 74.27 - 91.61, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 90.37 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard International Dividend Appreciation ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VIGI) sur l'année a été 74.27. Sa comparaison avec 90.51 et 74.27 - 91.61 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VIGI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VIGI a-t-elle été divisée ?
Vanguard International Dividend Appreciation ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 90.37 et 7.72% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 90.37
- Ouverture
- 90.13
- Bid
- 90.51
- Ask
- 90.81
- Plus Bas
- 90.03
- Plus Haut
- 90.54
- Volume
- 303
- Changement quotidien
- 0.15%
- Changement Mensuel
- 0.57%
- Changement à 6 Mois
- 4.91%
- Changement Annuel
- 7.72%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.307 M
- Act
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.312 M
- Act
-
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -8.5%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -0.1%
- Prev
- 0.1%
- Act
-
- Fcst
- 1.2%
- Prev
- 0.9%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 418
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 547
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- $108.6 B
- Prev
- $49.2 B