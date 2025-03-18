CotationsSections
Devises / VIGI
VIGI: Vanguard International Dividend Appreciation ETF

90.51 USD 0.14 (0.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VIGI a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 90.03 et à un maximum de 90.54.

Suivez la dynamique Vanguard International Dividend Appreciation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VIGI aujourd'hui ?

L'action Vanguard International Dividend Appreciation ETF est cotée à 90.51 aujourd'hui. Elle se négocie dans 90.03 - 90.54, a clôturé hier à 90.37 et son volume d'échange a atteint 303. Le graphique en temps réel du cours de VIGI présente ces mises à jour.

L'action Vanguard International Dividend Appreciation ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard International Dividend Appreciation ETF est actuellement valorisé à 90.51. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.72% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VIGI.

Comment acheter des actions VIGI ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard International Dividend Appreciation ETF au cours actuel de 90.51. Les ordres sont généralement placés à proximité de 90.51 ou de 90.81, le 303 et le 0.42% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VIGI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VIGI ?

Investir dans Vanguard International Dividend Appreciation ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 74.27 - 91.61 et le prix actuel 90.51. Beaucoup comparent 0.57% et 4.91% avant de passer des ordres à 90.51 ou 90.81. Consultez le graphique du cours de VIGI en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 91.61. Au cours de 74.27 - 91.61, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 90.37 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard International Dividend Appreciation ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (VIGI) sur l'année a été 74.27. Sa comparaison avec 90.51 et 74.27 - 91.61 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VIGI sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VIGI a-t-elle été divisée ?

Vanguard International Dividend Appreciation ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 90.37 et 7.72% après les opérations sur titres.

Range quotidien
90.03 90.54
Range Annuel
74.27 91.61
Clôture Précédente
90.37
Ouverture
90.13
Bid
90.51
Ask
90.81
Plus Bas
90.03
Plus Haut
90.54
Volume
303
Changement quotidien
0.15%
Changement Mensuel
0.57%
Changement à 6 Mois
4.91%
Changement Annuel
7.72%
17 octobre, vendredi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Mises en Chantier de Maisons
Act
Fcst
1.333 M
Prev
1.307 M
12:30
USD
Permis de Construction
Act
Fcst
1.333 M
Prev
1.312 M
12:30
USD
Mises en Chantier de Maisons m/m
Act
Fcst
7.9%
Prev
-8.5%
12:30
USD
Indice des Prix à l'Importation m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice des Prix à l'Exportation m/m
Act
Fcst
Prev
13:15
USD
Indice de la Production Industrielle
Act
Fcst
-0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Indice de la Production Industrielle a/a
Act
Fcst
1.2%
Prev
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
547
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
20:00
USD
TIC Net Transactions à long terme
Act
Fcst
$​108.6 B
Prev
$​49.2 B