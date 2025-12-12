- Genel bakış
VIA: Via Renewables Inc - Class A
VIA fiyatı bugün -1.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.2850 ve Yüksek fiyatı olarak 32.4745 aralığında işlem gördü.
Via Renewables Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
VIA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Via Renewables Inc - Class A hisse senedi 31.8100 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 31.2850 - 32.4745 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 32.3100 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 277 değerine ulaştı. VIA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Via Renewables Inc - Class A hisse senedi temettü ödüyor mu?
Via Renewables Inc - Class A hisse senedi şu anda 31.8100 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -27.88% ve USD değerlerini izler. VIA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VIA hisse senedi nasıl alınır?
Via Renewables Inc - Class A hisselerini şu anki 31.8100 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 31.8100 ve Ask 31.8130 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 277 ve günlük değişim oranı -0.97% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VIA fiyat hareketlerini takip edin.
VIA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Via Renewables Inc - Class A hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 29.7400 - 56.3100 ve mevcut fiyatı 31.8100 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 31.8100 veya Ask 31.8130 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -6.58% ve 6 aylık değişim oranı -27.88% değerlerini karşılaştırır. VIA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Via Renewables Inc - Class A hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Via Renewables Inc - Class A hisse senedi yıllık olarak 56.3100 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 29.7400 - 56.3100). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 32.3100 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Via Renewables Inc - Class A performansını takip edin.
Via Renewables Inc - Class A hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Via Renewables Inc - Class A (VIA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 29.7400 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 31.8100 ve hareket ettiği yıllık aralık 29.7400 - 56.3100 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VIA fiyat hareketlerini izleyin.
VIA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Via Renewables Inc - Class A geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 32.3100 ve yıllık değişim oranı -27.88% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 32.3100
- Açılış
- 32.1200
- Satış
- 31.8100
- Alış
- 31.8130
- Düşük
- 31.2850
- Yüksek
- 32.4745
- Hacim
- 277
- Günlük değişim
- -1.55%
- Aylık değişim
- -6.58%
- 6 aylık değişim
- -27.88%
- Yıllık değişim
- -27.88%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 413
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki