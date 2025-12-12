VIA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Via Renewables Inc - Class A hisse senedi 31.8100 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 31.2850 - 32.4745 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 32.3100 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 277 değerine ulaştı. VIA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Via Renewables Inc - Class A hisse senedi temettü ödüyor mu? Via Renewables Inc - Class A hisse senedi şu anda 31.8100 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -27.88% ve USD değerlerini izler. VIA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VIA hisse senedi nasıl alınır? Via Renewables Inc - Class A hisselerini şu anki 31.8100 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 31.8100 ve Ask 31.8130 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 277 ve günlük değişim oranı -0.97% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VIA fiyat hareketlerini takip edin.

VIA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Via Renewables Inc - Class A hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 29.7400 - 56.3100 ve mevcut fiyatı 31.8100 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 31.8100 veya Ask 31.8130 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -6.58% ve 6 aylık değişim oranı -27.88% değerlerini karşılaştırır. VIA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Via Renewables Inc - Class A hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Via Renewables Inc - Class A hisse senedi yıllık olarak 56.3100 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 29.7400 - 56.3100). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 32.3100 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Via Renewables Inc - Class A performansını takip edin.

Via Renewables Inc - Class A hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Via Renewables Inc - Class A (VIA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 29.7400 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 31.8100 ve hareket ettiği yıllık aralık 29.7400 - 56.3100 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VIA fiyat hareketlerini izleyin.