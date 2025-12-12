- Visão do mercado
VIA: Via Renewables Inc - Class A
A taxa do VIA para hoje mudou para -1.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.2850 e o mais alto foi 32.4745.
Veja a dinâmica do par de moedas Via Renewables Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VIA hoje?
Hoje Via Renewables Inc - Class A (VIA) está avaliado em 31.8900. O instrumento é negociado dentro de 31.2850 - 32.4745, o fechamento de ontem foi 32.3100, e o volume de negociação atingiu 330. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VIA em tempo real.
As ações de Via Renewables Inc - Class A pagam dividendos?
Atualmente Via Renewables Inc - Class A está avaliado em 31.8900. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -27.70% e USD. Monitore os movimentos de VIA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VIA?
Você pode comprar ações de Via Renewables Inc - Class A (VIA) pelo preço atual 31.8900. Ordens geralmente são executadas perto de 31.8900 ou 31.8930, enquanto 330 e -0.72% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VIA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VIA?
Investir em Via Renewables Inc - Class A envolve considerar a faixa anual 29.7400 - 56.3100 e o preço atual 31.8900. Muitos comparam -6.34% e -27.70% antes de enviar ordens em 31.8900 ou 31.8930. Estude as mudanças diárias de preço de VIA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Via Renewables Inc - Class A?
O maior preço de Via Renewables Inc - Class A (VIA) no último ano foi 56.3100. As ações oscilaram bastante dentro de 29.7400 - 56.3100, e a comparação com 32.3100 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Via Renewables Inc - Class A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Via Renewables Inc - Class A?
O menor preço de Via Renewables Inc - Class A (VIA) no ano foi 29.7400. A comparação com o preço atual 31.8900 e 29.7400 - 56.3100 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VIA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VIA?
No passado Via Renewables Inc - Class A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.3100 e -27.70% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 32.3100
- Open
- 32.1200
- Bid
- 31.8900
- Ask
- 31.8930
- Low
- 31.2850
- High
- 32.4745
- Volume
- 330
- Mudança diária
- -1.30%
- Mudança mensal
- -6.34%
- Mudança de 6 meses
- -27.70%
- Mudança anual
- -27.70%
