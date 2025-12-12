QuotazioniSezioni
VIA: Via Renewables Inc - Class A

31.8100 USD 0.5000 (1.55%)
Settore: Servizi Pubblici Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio VIA ha avuto una variazione del -1.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.2850 e ad un massimo di 32.4745.

Segui le dinamiche di Via Renewables Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VIA oggi?

Oggi le azioni Via Renewables Inc - Class A sono prezzate a 31.8100. Viene scambiato all'interno di 31.2850 - 32.4745, la chiusura di ieri è stata 32.3100 e il volume degli scambi ha raggiunto 277. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VIA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Via Renewables Inc - Class A pagano dividendi?

Via Renewables Inc - Class A è attualmente valutato a 31.8100. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -27.88% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VIA.

Come acquistare azioni VIA?

Puoi acquistare azioni Via Renewables Inc - Class A al prezzo attuale di 31.8100. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.8100 o 31.8130, mentre 277 e -0.97% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VIA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VIA?

Investire in Via Renewables Inc - Class A implica considerare l'intervallo annuale 29.7400 - 56.3100 e il prezzo attuale 31.8100. Molti confrontano -6.58% e -27.88% prima di effettuare ordini su 31.8100 o 31.8130. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VIA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Via Renewables Inc - Class A?

Il prezzo massimo di Via Renewables Inc - Class A nell'ultimo anno è stato 56.3100. All'interno di 29.7400 - 56.3100, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.3100 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Via Renewables Inc - Class A utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Via Renewables Inc - Class A?

Il prezzo più basso di Via Renewables Inc - Class A (VIA) nel corso dell'anno è stato 29.7400. Confrontandolo con gli attuali 31.8100 e 29.7400 - 56.3100 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VIA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VIA?

Via Renewables Inc - Class A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.3100 e -27.88%.

Intervallo Giornaliero
31.2850 32.4745
Intervallo Annuale
29.7400 56.3100
Chiusura Precedente
32.3100
Apertura
32.1200
Bid
31.8100
Ask
31.8130
Minimo
31.2850
Massimo
32.4745
Volume
277
Variazione giornaliera
-1.55%
Variazione Mensile
-6.58%
Variazione Semestrale
-27.88%
Variazione Annuale
-27.88%
