VIA: Via Renewables Inc - Class A
Il tasso di cambio VIA ha avuto una variazione del -1.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.2850 e ad un massimo di 32.4745.
Segui le dinamiche di Via Renewables Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VIA oggi?
Oggi le azioni Via Renewables Inc - Class A sono prezzate a 31.8100. Viene scambiato all'interno di 31.2850 - 32.4745, la chiusura di ieri è stata 32.3100 e il volume degli scambi ha raggiunto 277. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VIA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Via Renewables Inc - Class A pagano dividendi?
Via Renewables Inc - Class A è attualmente valutato a 31.8100. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -27.88% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VIA.
Come acquistare azioni VIA?
Puoi acquistare azioni Via Renewables Inc - Class A al prezzo attuale di 31.8100. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.8100 o 31.8130, mentre 277 e -0.97% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VIA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VIA?
Investire in Via Renewables Inc - Class A implica considerare l'intervallo annuale 29.7400 - 56.3100 e il prezzo attuale 31.8100. Molti confrontano -6.58% e -27.88% prima di effettuare ordini su 31.8100 o 31.8130. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VIA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Via Renewables Inc - Class A?
Il prezzo massimo di Via Renewables Inc - Class A nell'ultimo anno è stato 56.3100. All'interno di 29.7400 - 56.3100, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.3100 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Via Renewables Inc - Class A utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Via Renewables Inc - Class A?
Il prezzo più basso di Via Renewables Inc - Class A (VIA) nel corso dell'anno è stato 29.7400. Confrontandolo con gli attuali 31.8100 e 29.7400 - 56.3100 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VIA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VIA?
Via Renewables Inc - Class A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.3100 e -27.88%.
- Chiusura Precedente
- 32.3100
- Apertura
- 32.1200
- Bid
- 31.8100
- Ask
- 31.8130
- Minimo
- 31.2850
- Massimo
- 32.4745
- Volume
- 277
- Variazione giornaliera
- -1.55%
- Variazione Mensile
- -6.58%
- Variazione Semestrale
- -27.88%
- Variazione Annuale
- -27.88%
