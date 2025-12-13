- Panorámica
VIA: Via Renewables Inc - Class A
El tipo de cambio de VIA de hoy ha cambiado un -7.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.7800, mientras que el máximo ha alcanzado 32.4745.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Via Renewables Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VIA hoy?
Via Renewables Inc - Class A (VIA) se evalúa hoy en 29.8010. El instrumento se negocia dentro de 29.7800 - 32.4745; el cierre de ayer ha sido 32.3100 y el volumen comercial ha alcanzado 844. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VIA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Via Renewables Inc - Class A?
Via Renewables Inc - Class A se evalúa actualmente en 29.8010. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -32.44% y USD. Monitoree los movimientos de VIA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VIA?
Puede comprar acciones de Via Renewables Inc - Class A (VIA) al precio actual de 29.8010. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 29.8010 o 29.8040, mientras que 844 y -7.22% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VIA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VIA?
Invertir en Via Renewables Inc - Class A implica tener en cuenta el rango anual 29.7400 - 56.3100 y el precio actual 29.8010. Muchos comparan -12.48% y -32.44% antes de colocar órdenes en 29.8010 o 29.8040. Estudie los cambios diarios de precios de VIA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Via Renewables Inc - Class A?
El precio más alto de Via Renewables Inc - Class A (VIA) en el último año ha sido 56.3100. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.7400 - 56.3100, una comparación con 32.3100 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Via Renewables Inc - Class A en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Via Renewables Inc - Class A?
El precio más bajo de Via Renewables Inc - Class A (VIA) para el año ha sido 29.7400. La comparación con los actuales 29.8010 y 29.7400 - 56.3100 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VIA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VIA?
En el pasado, Via Renewables Inc - Class A ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.3100 y -32.44% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 32.3100
- Open
- 32.1200
- Bid
- 29.8010
- Ask
- 29.8040
- Low
- 29.7800
- High
- 32.4745
- Volumen
- 844
- Cambio diario
- -7.77%
- Cambio mensual
- -12.48%
- Cambio a 6 meses
- -32.44%
- Cambio anual
- -32.44%