VIA: Via Renewables Inc - Class A
今日VIA汇率已更改-7.77%。当日，交易品种以低点29.7800和高点32.4745进行交易。
关注Via Renewables Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
VIA股票今天的价格是多少？
Via Renewables Inc - Class A股票今天的定价为29.8010。它在29.7800 - 32.4745范围内交易，昨天的收盘价为32.3100，交易量达到844。VIA的实时价格图表显示了这些更新。
Via Renewables Inc - Class A股票是否支付股息？
Via Renewables Inc - Class A目前的价值为29.8010。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-32.44%和USD。实时查看图表以跟踪VIA走势。
如何购买VIA股票？
您可以以29.8010的当前价格购买Via Renewables Inc - Class A股票。订单通常设置在29.8010或29.8040附近，而844和-7.22%显示市场活动。立即关注VIA的实时图表更新。
如何投资VIA股票？
投资Via Renewables Inc - Class A需要考虑年度范围29.7400 - 56.3100和当前价格29.8010。许多人在以29.8010或29.8040下订单之前，会比较-12.48%和。实时查看VIA价格图表，了解每日变化。
Via Renewables Inc - Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Via Renewables Inc - Class A的最高价格是56.3100。在29.7400 - 56.3100内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Via Renewables Inc - Class A的绩效。
Via Renewables Inc - Class A股票的最低价格是多少？
Via Renewables Inc - Class A（VIA）的最低价格为29.7400。将其与当前的29.8010和29.7400 - 56.3100进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VIA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VIA股票是什么时候拆分的？
Via Renewables Inc - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.3100和-32.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.3100
- 开盘价
- 32.1200
- 卖价
- 29.8010
- 买价
- 29.8040
- 最低价
- 29.7800
- 最高价
- 32.4745
- 交易量
- 844
- 日变化
- -7.77%
- 月变化
- -12.48%
- 6个月变化
- -32.44%
- 年变化
- -32.44%