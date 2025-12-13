报价部分
货币 / VIA
回到股票

VIA: Via Renewables Inc - Class A

29.8010 USD 2.5090 (7.77%)
版块: 公用事业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VIA汇率已更改-7.77%。当日，交易品种以低点29.7800和高点32.4745进行交易。

关注Via Renewables Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

VIA股票今天的价格是多少？

Via Renewables Inc - Class A股票今天的定价为29.8010。它在29.7800 - 32.4745范围内交易，昨天的收盘价为32.3100，交易量达到844。VIA的实时价格图表显示了这些更新。

Via Renewables Inc - Class A股票是否支付股息？

Via Renewables Inc - Class A目前的价值为29.8010。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-32.44%和USD。实时查看图表以跟踪VIA走势。

如何购买VIA股票？

您可以以29.8010的当前价格购买Via Renewables Inc - Class A股票。订单通常设置在29.8010或29.8040附近，而844和-7.22%显示市场活动。立即关注VIA的实时图表更新。

如何投资VIA股票？

投资Via Renewables Inc - Class A需要考虑年度范围29.7400 - 56.3100和当前价格29.8010。许多人在以29.8010或29.8040下订单之前，会比较-12.48%和。实时查看VIA价格图表，了解每日变化。

Via Renewables Inc - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Via Renewables Inc - Class A的最高价格是56.3100。在29.7400 - 56.3100内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Via Renewables Inc - Class A的绩效。

Via Renewables Inc - Class A股票的最低价格是多少？

Via Renewables Inc - Class A（VIA）的最低价格为29.7400。将其与当前的29.8010和29.7400 - 56.3100进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VIA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VIA股票是什么时候拆分的？

Via Renewables Inc - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.3100和-32.44%中可见。

日范围
29.7800 32.4745
年范围
29.7400 56.3100
前一天收盘价
32.3100
开盘价
32.1200
卖价
29.8010
买价
29.8040
最低价
29.7800
最高价
32.4745
交易量
844
日变化
-7.77%
月变化
-12.48%
6个月变化
-32.44%
年变化
-32.44%
13 十二月, 星期六