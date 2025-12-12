- Обзор рынка
VIA: Via Renewables Inc - Class A
Курс VIA за сегодня изменился на -1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.2850, а максимальная — 32.4745.
Следите за динамикой Via Renewables Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VIA сегодня?
Via Renewables Inc - Class A (VIA) сегодня оценивается на уровне 31.8900. Инструмент торгуется в пределах 31.2850 - 32.4745, вчерашнее закрытие составило 32.3100, а торговый объем достиг 330. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VIA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Via Renewables Inc - Class A?
Via Renewables Inc - Class A в настоящее время оценивается в 31.8900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.70% и USD. Отслеживайте движения VIA на графике в реальном времени.
Как купить акции VIA?
Вы можете купить акции Via Renewables Inc - Class A (VIA) по текущей цене 31.8900. Ордера обычно размещаются около 31.8900 или 31.8930, тогда как 330 и -0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VIA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VIA?
Инвестирование в Via Renewables Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 29.7400 - 56.3100 и текущей цены 31.8900. Многие сравнивают -6.34% и -27.70% перед размещением ордеров на 31.8900 или 31.8930. Изучайте ежедневные изменения цены VIA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Via Renewables Inc - Class A?
Самая высокая цена Via Renewables Inc - Class A (VIA) за последний год составила 56.3100. Акции заметно колебались в пределах 29.7400 - 56.3100, сравнение с 32.3100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Via Renewables Inc - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Via Renewables Inc - Class A?
Самая низкая цена Via Renewables Inc - Class A (VIA) за год составила 29.7400. Сравнение с текущими 31.8900 и 29.7400 - 56.3100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VIA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VIA?
В прошлом Via Renewables Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.3100 и -27.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.3100
- Open
- 32.1200
- Bid
- 31.8900
- Ask
- 31.8930
- Low
- 31.2850
- High
- 32.4745
- Объем
- 330
- Дневное изменение
- -1.30%
- Месячное изменение
- -6.34%
- 6-месячное изменение
- -27.70%
- Годовое изменение
- -27.70%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.