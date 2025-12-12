КотировкиРазделы
VIA: Via Renewables Inc - Class A

31.8900 USD 0.4200 (1.30%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VIA за сегодня изменился на -1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.2850, а максимальная — 32.4745.

Следите за динамикой Via Renewables Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VIA сегодня?

Via Renewables Inc - Class A (VIA) сегодня оценивается на уровне 31.8900. Инструмент торгуется в пределах 31.2850 - 32.4745, вчерашнее закрытие составило 32.3100, а торговый объем достиг 330. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VIA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Via Renewables Inc - Class A?

Via Renewables Inc - Class A в настоящее время оценивается в 31.8900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.70% и USD. Отслеживайте движения VIA на графике в реальном времени.

Как купить акции VIA?

Вы можете купить акции Via Renewables Inc - Class A (VIA) по текущей цене 31.8900. Ордера обычно размещаются около 31.8900 или 31.8930, тогда как 330 и -0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VIA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VIA?

Инвестирование в Via Renewables Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 29.7400 - 56.3100 и текущей цены 31.8900. Многие сравнивают -6.34% и -27.70% перед размещением ордеров на 31.8900 или 31.8930. Изучайте ежедневные изменения цены VIA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Via Renewables Inc - Class A?

Самая высокая цена Via Renewables Inc - Class A (VIA) за последний год составила 56.3100. Акции заметно колебались в пределах 29.7400 - 56.3100, сравнение с 32.3100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Via Renewables Inc - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Via Renewables Inc - Class A?

Самая низкая цена Via Renewables Inc - Class A (VIA) за год составила 29.7400. Сравнение с текущими 31.8900 и 29.7400 - 56.3100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VIA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VIA?

В прошлом Via Renewables Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.3100 и -27.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.2850 32.4745
Годовой диапазон
29.7400 56.3100
Предыдущее закрытие
32.3100
Open
32.1200
Bid
31.8900
Ask
31.8930
Low
31.2850
High
32.4745
Объем
330
Дневное изменение
-1.30%
Месячное изменение
-6.34%
6-месячное изменение
-27.70%
Годовое изменение
-27.70%
