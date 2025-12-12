- Übersicht
VIA: Via Renewables Inc - Class A
Der Wechselkurs von VIA hat sich für heute um -1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.2850 bis zu einem Hoch von 32.4745 gehandelt.
Verfolgen Sie die Via Renewables Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VIA heute?
Die Aktie von Via Renewables Inc - Class A (VIA) notiert heute bei 31.8900. Sie wird innerhalb einer Spanne von 31.2850 - 32.4745 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.3100 und das Handelsvolumen erreichte 330. Das Live-Chart von VIA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VIA Dividenden?
Via Renewables Inc - Class A wird derzeit mit 31.8900 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -27.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VIA zu verfolgen.
Wie kaufe ich VIA-Aktien?
Sie können Aktien von Via Renewables Inc - Class A (VIA) zum aktuellen Kurs von 31.8900 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.8900 oder 31.8930 platziert, während 330 und -0.72% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VIA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VIA-Aktien?
Bei einer Investition in Via Renewables Inc - Class A müssen die jährliche Spanne 29.7400 - 56.3100 und der aktuelle Kurs 31.8900 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -6.34% und -27.70%, bevor sie Orders zu 31.8900 oder 31.8930 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VIA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Via Renewables Inc - Class A?
Der höchste Kurs von Via Renewables Inc - Class A (VIA) im vergangenen Jahr lag bei 56.3100. Innerhalb von 29.7400 - 56.3100 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.3100 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Via Renewables Inc - Class A mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Via Renewables Inc - Class A?
Der niedrigste Kurs von Via Renewables Inc - Class A (VIA) im Laufe des Jahres betrug 29.7400. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.8900 und der Spanne 29.7400 - 56.3100 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VIA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VIA statt?
Via Renewables Inc - Class A hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.3100 und -27.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.3100
- Eröffnung
- 32.1200
- Bid
- 31.8900
- Ask
- 31.8930
- Tief
- 31.2850
- Hoch
- 32.4745
- Volumen
- 330
- Tagesänderung
- -1.30%
- Monatsänderung
- -6.34%
- 6-Monatsänderung
- -27.70%
- Jahresänderung
- -27.70%
