VIA: Via Renewables Inc - Class A
Le taux de change de VIA a changé de -5.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.1401 et à un maximum de 32.4745.
Suivez la dynamique Via Renewables Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VIA aujourd'hui ?
L'action Via Renewables Inc - Class A est cotée à 30.4100 aujourd'hui. Elle se négocie dans 30.1401 - 32.4745, a clôturé hier à 32.3100 et son volume d'échange a atteint 665. Le graphique en temps réel du cours de VIA présente ces mises à jour.
L'action Via Renewables Inc - Class A verse-t-elle des dividendes ?
Via Renewables Inc - Class A est actuellement valorisé à 30.4100. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -31.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VIA.
Comment acheter des actions VIA ?
Vous pouvez acheter des actions Via Renewables Inc - Class A au cours actuel de 30.4100. Les ordres sont généralement placés à proximité de 30.4100 ou de 30.4130, le 665 et le -5.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VIA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VIA ?
Investir dans Via Renewables Inc - Class A implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.7400 - 56.3100 et le prix actuel 30.4100. Beaucoup comparent -10.69% et -31.06% avant de passer des ordres à 30.4100 ou 30.4130. Consultez le graphique du cours de VIA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Via Renewables Inc - Class A ?
Le cours le plus élevé de Via Renewables Inc - Class A l'année dernière était 56.3100. Au cours de 29.7400 - 56.3100, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.3100 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Via Renewables Inc - Class A sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Via Renewables Inc - Class A ?
Le cours le plus bas de Via Renewables Inc - Class A (VIA) sur l'année a été 29.7400. Sa comparaison avec 30.4100 et 29.7400 - 56.3100 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VIA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VIA a-t-elle été divisée ?
Via Renewables Inc - Class A a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.3100 et -31.06% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 32.3100
- Ouverture
- 32.1200
- Bid
- 30.4100
- Ask
- 30.4130
- Plus Bas
- 30.1401
- Plus Haut
- 32.4745
- Volume
- 665
- Changement quotidien
- -5.88%
- Changement Mensuel
- -10.69%
- Changement à 6 Mois
- -31.06%
- Changement Annuel
- -31.06%
