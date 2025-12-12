クォートセクション
通貨 / VIA
株に戻る

VIA: ヴィア・リニューアブルズ

30.4100 USD 1.9000 (5.88%)
セクター: ユーティリティ ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

VIAの今日の為替レートは、-5.88%変化しました。日中、通貨は1あたり30.1401の安値と32.4745の高値で取引されました。

ヴィア・リニューアブルズダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

VIA株の現在の価格は？

ヴィア・リニューアブルズの株価は本日30.4100です。30.1401 - 32.4745内で取引され、前日の終値は32.3100、取引量は665に達しました。VIAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ヴィア・リニューアブルズの株は配当を出しますか？

ヴィア・リニューアブルズの現在の価格は30.4100です。配当方針は会社によりますが、投資家は-31.06%やUSDにも注目します。VIAの動きはライブチャートで確認できます。

VIA株を買う方法は？

ヴィア・リニューアブルズの株は現在30.4100で購入可能です。注文は通常30.4100または30.4130付近で行われ、665や-5.32%が市場の動きを示します。VIAの最新情報はライブチャートで確認できます。

VIA株に投資する方法は？

ヴィア・リニューアブルズへの投資では、年間の値幅29.7400 - 56.3100と現在の30.4100を考慮します。注文は多くの場合30.4100や30.4130で行われる前に、-10.69%や-31.06%と比較されます。VIAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ヴィア・リニューアブルズの株の最高値は？

ヴィア・リニューアブルズの過去1年の最高値は56.3100でした。29.7400 - 56.3100内で株価は大きく変動し、32.3100と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ヴィア・リニューアブルズのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ヴィア・リニューアブルズの株の最低値は？

ヴィア・リニューアブルズ(VIA)の年間最安値は29.7400でした。現在の30.4100や29.7400 - 56.3100と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VIAの動きはライブチャートで確認できます。

VIAの株式分割はいつ行われましたか？

ヴィア・リニューアブルズは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.3100、-31.06%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
30.1401 32.4745
1年のレンジ
29.7400 56.3100
以前の終値
32.3100
始値
32.1200
買値
30.4100
買値
30.4130
安値
30.1401
高値
32.4745
出来高
665
1日の変化
-5.88%
1ヶ月の変化
-10.69%
6ヶ月の変化
-31.06%
1年の変化
-31.06%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待