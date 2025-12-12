- 概要
VIA: ヴィア・リニューアブルズ
VIAの今日の為替レートは、-5.88%変化しました。日中、通貨は1あたり30.1401の安値と32.4745の高値で取引されました。
ヴィア・リニューアブルズダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
VIA株の現在の価格は？
ヴィア・リニューアブルズの株価は本日30.4100です。30.1401 - 32.4745内で取引され、前日の終値は32.3100、取引量は665に達しました。VIAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ヴィア・リニューアブルズの株は配当を出しますか？
ヴィア・リニューアブルズの現在の価格は30.4100です。配当方針は会社によりますが、投資家は-31.06%やUSDにも注目します。VIAの動きはライブチャートで確認できます。
VIA株を買う方法は？
ヴィア・リニューアブルズの株は現在30.4100で購入可能です。注文は通常30.4100または30.4130付近で行われ、665や-5.32%が市場の動きを示します。VIAの最新情報はライブチャートで確認できます。
VIA株に投資する方法は？
ヴィア・リニューアブルズへの投資では、年間の値幅29.7400 - 56.3100と現在の30.4100を考慮します。注文は多くの場合30.4100や30.4130で行われる前に、-10.69%や-31.06%と比較されます。VIAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ヴィア・リニューアブルズの株の最高値は？
ヴィア・リニューアブルズの過去1年の最高値は56.3100でした。29.7400 - 56.3100内で株価は大きく変動し、32.3100と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ヴィア・リニューアブルズのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ヴィア・リニューアブルズの株の最低値は？
ヴィア・リニューアブルズ(VIA)の年間最安値は29.7400でした。現在の30.4100や29.7400 - 56.3100と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VIAの動きはライブチャートで確認できます。
VIAの株式分割はいつ行われましたか？
ヴィア・リニューアブルズは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.3100、-31.06%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 32.3100
- 始値
- 32.1200
- 買値
- 30.4100
- 買値
- 30.4130
- 安値
- 30.1401
- 高値
- 32.4745
- 出来高
- 665
- 1日の変化
- -5.88%
- 1ヶ月の変化
- -10.69%
- 6ヶ月の変化
- -31.06%
- 1年の変化
- -31.06%
