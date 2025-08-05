FiyatlarBölümler
VGT: Vanguard Information Tech ETF

741.14 USD 6.53 (0.89%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VGT fiyatı bugün 0.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 734.38 ve Yüksek fiyatı olarak 741.80 aralığında işlem gördü.

Vanguard Information Tech ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
734.38 741.80
Yıllık aralık
451.14 741.80
Önceki kapanış
734.61
Açılış
736.78
Satış
741.14
Alış
741.44
Düşük
734.38
Yüksek
741.80
Hacim
755
Günlük değişim
0.89%
Aylık değişim
8.42%
6 aylık değişim
37.08%
Yıllık değişim
26.77%
