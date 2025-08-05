Dövizler / VGT
VGT: Vanguard Information Tech ETF
741.14 USD 6.53 (0.89%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VGT fiyatı bugün 0.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 734.38 ve Yüksek fiyatı olarak 741.80 aralığında işlem gördü.
Vanguard Information Tech ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
734.38 741.80
Yıllık aralık
451.14 741.80
- Önceki kapanış
- 734.61
- Açılış
- 736.78
- Satış
- 741.14
- Alış
- 741.44
- Düşük
- 734.38
- Yüksek
- 741.80
- Hacim
- 755
- Günlük değişim
- 0.89%
- Aylık değişim
- 8.42%
- 6 aylık değişim
- 37.08%
- Yıllık değişim
- 26.77%
21 Eylül, Pazar