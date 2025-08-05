Валюты / VGT
VGT: Vanguard Information Tech ETF
723.99 USD 2.32 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VGT за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 722.90, а максимальная — 727.73.
Следите за динамикой Vanguard Information Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
722.90 727.73
Годовой диапазон
451.14 727.73
- Предыдущее закрытие
- 726.31
- Open
- 727.73
- Bid
- 723.99
- Ask
- 724.29
- Low
- 722.90
- High
- 727.73
- Объем
- 817
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 5.91%
- 6-месячное изменение
- 33.91%
- Годовое изменение
- 23.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.