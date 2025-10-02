- Genel bakış
VGSH: Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH fiyatı bugün -0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.91 ve Yüksek fiyatı olarak 58.95 aralığında işlem gördü.
Vanguard Short-Term Treasury ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VGSH haberleri
Sıkça sorulan sorular
VGSH hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Vanguard Short-Term Treasury ETF hisse senedi 58.93 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 58.91 - 58.95 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 58.95 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1322 değerine ulaştı. VGSH canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Vanguard Short-Term Treasury ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Vanguard Short-Term Treasury ETF hisse senedi şu anda 58.93 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.01% ve USD değerlerini izler. VGSH hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VGSH hisse senedi nasıl alınır?
Vanguard Short-Term Treasury ETF hisselerini şu anki 58.93 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 58.93 ve Ask 59.23 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1322 ve günlük değişim oranı -0.02% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VGSH fiyat hareketlerini takip edin.
VGSH hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Vanguard Short-Term Treasury ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 58.00 - 58.98 ve mevcut fiyatı 58.93 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 58.93 veya Ask 59.23 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.36% ve 6 aylık değişim oranı 0.22% değerlerini karşılaştırır. VGSH fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 58.98 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 58.00 - 58.98). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 58.95 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Short-Term Treasury ETF performansını takip edin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ETF Shares (VGSH) hisse senedi yıllık olarak en düşük 58.00 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 58.93 ve hareket ettiği yıllık aralık 58.00 - 58.98 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VGSH fiyat hareketlerini izleyin.
VGSH hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Vanguard Short-Term Treasury ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 58.95 ve yıllık değişim oranı 1.01% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 58.95
- Açılış
- 58.94
- Satış
- 58.93
- Alış
- 59.23
- Düşük
- 58.91
- Yüksek
- 58.95
- Hacim
- 1.322 K
- Günlük değişim
- -0.03%
- Aylık değişim
- 0.36%
- 6 aylık değişim
- 0.22%
- Yıllık değişim
- 1.01%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.333 M
- Önceki
- 1.307 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.333 M
- Önceki
- 1.312 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -8.5%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.1%
- Önceki
- 0.1%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.2%
- Önceki
- 0.9%
- Açıklanan
- 418
- Beklenti
- Önceki
- 418
- Açıklanan
- 548
- Beklenti
- Önceki
- 547
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $108.6 B
- Önceki
- $49.2 B