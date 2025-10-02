CotationsSections
Devises / VGSH
VGSH: Vanguard Short-Term Treasury ETF

58.93 USD 0.02 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VGSH a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.91 et à un maximum de 58.95.

Suivez la dynamique Vanguard Short-Term Treasury ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VGSH aujourd'hui ?

L'action Vanguard Short-Term Treasury ETF est cotée à 58.93 aujourd'hui. Elle se négocie dans 58.91 - 58.95, a clôturé hier à 58.95 et son volume d'échange a atteint 1322. Le graphique en temps réel du cours de VGSH présente ces mises à jour.

L'action Vanguard Short-Term Treasury ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard Short-Term Treasury ETF est actuellement valorisé à 58.93. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.01% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VGSH.

Comment acheter des actions VGSH ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard Short-Term Treasury ETF au cours actuel de 58.93. Les ordres sont généralement placés à proximité de 58.93 ou de 59.23, le 1322 et le -0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VGSH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VGSH ?

Investir dans Vanguard Short-Term Treasury ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 58.00 - 58.98 et le prix actuel 58.93. Beaucoup comparent 0.36% et 0.22% avant de passer des ordres à 58.93 ou 59.23. Consultez le graphique du cours de VGSH en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 58.98. Au cours de 58.00 - 58.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 58.95 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Short-Term Treasury ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (VGSH) sur l'année a été 58.00. Sa comparaison avec 58.93 et 58.00 - 58.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VGSH sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VGSH a-t-elle été divisée ?

Vanguard Short-Term Treasury ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 58.95 et 1.01% après les opérations sur titres.

Range quotidien
58.91 58.95
Range Annuel
58.00 58.98
Clôture Précédente
58.95
Ouverture
58.94
Bid
58.93
Ask
59.23
Plus Bas
58.91
Plus Haut
58.95
Volume
1.322 K
Changement quotidien
-0.03%
Changement Mensuel
0.36%
Changement à 6 Mois
0.22%
Changement Annuel
1.01%
