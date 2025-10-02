KurseKategorien
VGSH: Vanguard Short-Term Treasury ETF

58.92 USD 0.03 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VGSH hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.91 bis zu einem Hoch von 58.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Short-Term Treasury ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

VGSH News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VGSH heute?

Die Aktie von Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) notiert heute bei 58.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von 58.91 - 58.95 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 58.95 und das Handelsvolumen erreichte 671. Das Live-Chart von VGSH zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VGSH Dividenden?

Vanguard Short-Term Treasury ETF wird derzeit mit 58.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VGSH zu verfolgen.

Wie kaufe ich VGSH-Aktien?

Sie können Aktien von Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) zum aktuellen Kurs von 58.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 58.92 oder 59.22 platziert, während 671 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VGSH auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VGSH-Aktien?

Bei einer Investition in Vanguard Short-Term Treasury ETF müssen die jährliche Spanne 58.00 - 58.98 und der aktuelle Kurs 58.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.34% und 0.20%, bevor sie Orders zu 58.92 oder 59.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VGSH.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der höchste Kurs von ETF Shares (VGSH) im vergangenen Jahr lag bei 58.98. Innerhalb von 58.00 - 58.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 58.95 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Short-Term Treasury ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VGSH) im Laufe des Jahres betrug 58.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 58.92 und der Spanne 58.00 - 58.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VGSH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VGSH statt?

Vanguard Short-Term Treasury ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 58.95 und 0.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
58.91 58.95
Jahresspanne
58.00 58.98
Vorheriger Schlusskurs
58.95
Eröffnung
58.94
Bid
58.92
Ask
59.22
Tief
58.91
Hoch
58.95
Volumen
671
Tagesänderung
-0.05%
Monatsänderung
0.34%
6-Monatsänderung
0.20%
Jahresänderung
0.99%
