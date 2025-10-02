クォートセクション
通貨 / VGSH
株に戻る

VGSH: Vanguard Short-Term Treasury ETF

58.92 USD 0.03 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VGSHの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり58.91の安値と58.95の高値で取引されました。

Vanguard Short-Term Treasury ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VGSH News

よくあるご質問

VGSH株の現在の価格は？

Vanguard Short-Term Treasury ETFの株価は本日58.92です。58.91 - 58.95内で取引され、前日の終値は58.95、取引量は1798に達しました。VGSHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Short-Term Treasury ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Short-Term Treasury ETFの現在の価格は58.92です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.99%やUSDにも注目します。VGSHの動きはライブチャートで確認できます。

VGSH株を買う方法は？

Vanguard Short-Term Treasury ETFの株は現在58.92で購入可能です。注文は通常58.92または59.22付近で行われ、1798や-0.03%が市場の動きを示します。VGSHの最新情報はライブチャートで確認できます。

VGSH株に投資する方法は？

Vanguard Short-Term Treasury ETFへの投資では、年間の値幅58.00 - 58.98と現在の58.92を考慮します。注文は多くの場合58.92や59.22で行われる前に、0.34%や0.20%と比較されます。VGSHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は58.98でした。58.00 - 58.98内で株価は大きく変動し、58.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Short-Term Treasury ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VGSH)の年間最安値は58.00でした。現在の58.92や58.00 - 58.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VGSHの動きはライブチャートで確認できます。

VGSHの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Short-Term Treasury ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、58.95、0.99%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
58.91 58.95
1年のレンジ
58.00 58.98
以前の終値
58.95
始値
58.94
買値
58.92
買値
59.22
安値
58.91
高値
58.95
出来高
1.798 K
1日の変化
-0.05%
1ヶ月の変化
0.34%
6ヶ月の変化
0.20%
1年の変化
0.99%
18 10月, 土曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待