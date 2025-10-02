- Panoramica
VGSH: Vanguard Short-Term Treasury ETF
Il tasso di cambio VGSH ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.91 e ad un massimo di 58.95.
Segui le dinamiche di Vanguard Short-Term Treasury ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VGSH News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VGSH oggi?
Oggi le azioni Vanguard Short-Term Treasury ETF sono prezzate a 58.93. Viene scambiato all'interno di 58.91 - 58.95, la chiusura di ieri è stata 58.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 1322. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VGSH mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard Short-Term Treasury ETF pagano dividendi?
Vanguard Short-Term Treasury ETF è attualmente valutato a 58.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.01% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VGSH.
Come acquistare azioni VGSH?
Puoi acquistare azioni Vanguard Short-Term Treasury ETF al prezzo attuale di 58.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 58.93 o 59.23, mentre 1322 e -0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VGSH sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VGSH?
Investire in Vanguard Short-Term Treasury ETF implica considerare l'intervallo annuale 58.00 - 58.98 e il prezzo attuale 58.93. Molti confrontano 0.36% e 0.22% prima di effettuare ordini su 58.93 o 59.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VGSH con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 58.98. All'interno di 58.00 - 58.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 58.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Short-Term Treasury ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (VGSH) nel corso dell'anno è stato 58.00. Confrontandolo con gli attuali 58.93 e 58.00 - 58.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VGSH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VGSH?
Vanguard Short-Term Treasury ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 58.95 e 1.01%.
- Chiusura Precedente
- 58.95
- Apertura
- 58.94
- Bid
- 58.93
- Ask
- 59.23
- Minimo
- 58.91
- Massimo
- 58.95
- Volume
- 1.322 K
- Variazione giornaliera
- -0.03%
- Variazione Mensile
- 0.36%
- Variazione Semestrale
- 0.22%
- Variazione Annuale
- 1.01%
