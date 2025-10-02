КотировкиРазделы
VGSH: Vanguard Short-Term Treasury ETF

58.93 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VGSH за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.91, а максимальная — 58.95.

Следите за динамикой Vanguard Short-Term Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VGSH сегодня?

Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) сегодня оценивается на уровне 58.93. Инструмент торгуется в пределах 58.91 - 58.95, вчерашнее закрытие составило 58.95, а торговый объем достиг 1322. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGSH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Short-Term Treasury ETF?

Vanguard Short-Term Treasury ETF в настоящее время оценивается в 58.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.01% и USD. Отслеживайте движения VGSH на графике в реальном времени.

Как купить акции VGSH?

Вы можете купить акции Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) по текущей цене 58.93. Ордера обычно размещаются около 58.93 или 59.23, тогда как 1322 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGSH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VGSH?

Инвестирование в Vanguard Short-Term Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 58.00 - 58.98 и текущей цены 58.93. Многие сравнивают 0.36% и 0.22% перед размещением ордеров на 58.93 или 59.23. Изучайте ежедневные изменения цены VGSH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VGSH) за последний год составила 58.98. Акции заметно колебались в пределах 58.00 - 58.98, сравнение с 58.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Short-Term Treasury ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VGSH) за год составила 58.00. Сравнение с текущими 58.93 и 58.00 - 58.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGSH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VGSH?

В прошлом Vanguard Short-Term Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.95 и 1.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
58.91 58.95
Годовой диапазон
58.00 58.98
Предыдущее закрытие
58.95
Open
58.94
Bid
58.93
Ask
59.23
Low
58.91
High
58.95
Объем
1.322 K
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
0.22%
Годовое изменение
1.01%
17 октября, пятница
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.307 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.312 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
7.9%
Пред.
-8.5%
12:30
USD
Индекс цен на импорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс цен на экспорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС м/м
Акт.
Прог.
-0.1%
Пред.
0.1%
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС, г/г
Акт.
Прог.
1.2%
Пред.
0.9%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
418
Прог.
Пред.
418
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
547
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:00
USD
Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC
Акт.
Прог.
$​108.6 млрд
Пред.
$​49.2 млрд