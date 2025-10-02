- Обзор рынка
VGSH: Vanguard Short-Term Treasury ETF
Курс VGSH за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.91, а максимальная — 58.95.
Следите за динамикой Vanguard Short-Term Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VGSH
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VGSH сегодня?
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) сегодня оценивается на уровне 58.93. Инструмент торгуется в пределах 58.91 - 58.95, вчерашнее закрытие составило 58.95, а торговый объем достиг 1322. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGSH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Short-Term Treasury ETF?
Vanguard Short-Term Treasury ETF в настоящее время оценивается в 58.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.01% и USD. Отслеживайте движения VGSH на графике в реальном времени.
Как купить акции VGSH?
Вы можете купить акции Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) по текущей цене 58.93. Ордера обычно размещаются около 58.93 или 59.23, тогда как 1322 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGSH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VGSH?
Инвестирование в Vanguard Short-Term Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 58.00 - 58.98 и текущей цены 58.93. Многие сравнивают 0.36% и 0.22% перед размещением ордеров на 58.93 или 59.23. Изучайте ежедневные изменения цены VGSH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VGSH) за последний год составила 58.98. Акции заметно колебались в пределах 58.00 - 58.98, сравнение с 58.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Short-Term Treasury ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VGSH) за год составила 58.00. Сравнение с текущими 58.93 и 58.00 - 58.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGSH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VGSH?
В прошлом Vanguard Short-Term Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.95 и 1.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 58.95
- Open
- 58.94
- Bid
- 58.93
- Ask
- 59.23
- Low
- 58.91
- High
- 58.95
- Объем
- 1.322 K
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- 0.22%
- Годовое изменение
- 1.01%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.307 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.312 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -8.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.1%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
-
- Прог.
- 1.2%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
- 418
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 547
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- $108.6 млрд
- Пред.
- $49.2 млрд