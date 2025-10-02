报价部分
货币 / VGSH
VGSH: Vanguard Short-Term Treasury ETF

58.91 USD 0.04 (0.07%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VGSH汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点58.91和高点58.95进行交易。

关注Vanguard Short-Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

VGSH新闻

常见问题解答

VGSH股票今天的价格是多少？

Vanguard Short-Term Treasury ETF股票今天的定价为58.91。它在58.91 - 58.95范围内交易，昨天的收盘价为58.95，交易量达到1554。VGSH的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Short-Term Treasury ETF股票是否支付股息？

Vanguard Short-Term Treasury ETF目前的价值为58.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.98%和USD。实时查看图表以跟踪VGSH走势。

如何购买VGSH股票？

您可以以58.91的当前价格购买Vanguard Short-Term Treasury ETF股票。订单通常设置在58.91或59.21附近，而1554和-0.05%显示市场活动。立即关注VGSH的实时图表更新。

如何投资VGSH股票？

投资Vanguard Short-Term Treasury ETF需要考虑年度范围58.00 - 58.98和当前价格58.91。许多人在以58.91或59.21下订单之前，会比较0.32%和。实时查看VGSH价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是58.98。在58.00 - 58.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Short-Term Treasury ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VGSH）的最低价格为58.00。将其与当前的58.91和58.00 - 58.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VGSH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VGSH股票是什么时候拆分的？

Vanguard Short-Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.95和0.98%中可见。

日范围
58.91 58.95
年范围
58.00 58.98
前一天收盘价
58.95
开盘价
58.94
卖价
58.91
买价
59.21
最低价
58.91
最高价
58.95
交易量
1.554 K
日变化
-0.07%
月变化
0.32%
6个月变化
0.19%
年变化
0.98%
