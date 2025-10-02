- Panorámica
VGSH: Vanguard Short-Term Treasury ETF
El tipo de cambio de VGSH de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 58.91, mientras que el máximo ha alcanzado 58.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Short-Term Treasury ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VGSH hoy?
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) se evalúa hoy en 58.92. El instrumento se negocia dentro de 58.91 - 58.95; el cierre de ayer ha sido 58.95 y el volumen comercial ha alcanzado 1798. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VGSH en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Short-Term Treasury ETF?
Vanguard Short-Term Treasury ETF se evalúa actualmente en 58.92. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.99% y USD. Monitoree los movimientos de VGSH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VGSH?
Puede comprar acciones de Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) al precio actual de 58.92. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 58.92 o 59.22, mientras que 1798 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VGSH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VGSH?
Invertir en Vanguard Short-Term Treasury ETF implica tener en cuenta el rango anual 58.00 - 58.98 y el precio actual 58.92. Muchos comparan 0.34% y 0.20% antes de colocar órdenes en 58.92 o 59.22. Estudie los cambios diarios de precios de VGSH en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?
El precio más alto de ETF Shares (VGSH) en el último año ha sido 58.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 58.00 - 58.98, una comparación con 58.95 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Short-Term Treasury ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?
El precio más bajo de ETF Shares (VGSH) para el año ha sido 58.00. La comparación con los actuales 58.92 y 58.00 - 58.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VGSH en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VGSH?
En el pasado, Vanguard Short-Term Treasury ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 58.95 y 0.99% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 58.95
- Open
- 58.94
- Bid
- 58.92
- Ask
- 59.22
- Low
- 58.91
- High
- 58.95
- Volumen
- 1.798 K
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- 0.34%
- Cambio a 6 meses
- 0.20%
- Cambio anual
- 0.99%