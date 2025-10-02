CotaçõesSeções
Moedas / VGSH
VGSH: Vanguard Short-Term Treasury ETF

58.91 USD 0.04 (0.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VGSH para hoje mudou para -0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 58.91 e o mais alto foi 58.95.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Short-Term Treasury ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

VGSH Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VGSH hoje?

Hoje Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) está avaliado em 58.91. O instrumento é negociado dentro de 58.91 - 58.95, o fechamento de ontem foi 58.95, e o volume de negociação atingiu 1554. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VGSH em tempo real.

As ações de Vanguard Short-Term Treasury ETF pagam dividendos?

Atualmente Vanguard Short-Term Treasury ETF está avaliado em 58.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.98% e USD. Monitore os movimentos de VGSH no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VGSH?

Você pode comprar ações de Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) pelo preço atual 58.91. Ordens geralmente são executadas perto de 58.91 ou 59.21, enquanto 1554 e -0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VGSH no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VGSH?

Investir em Vanguard Short-Term Treasury ETF envolve considerar a faixa anual 58.00 - 58.98 e o preço atual 58.91. Muitos comparam 0.32% e 0.19% antes de enviar ordens em 58.91 ou 59.21. Estude as mudanças diárias de preço de VGSH no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?

O maior preço de ETF Shares (VGSH) no último ano foi 58.98. As ações oscilaram bastante dentro de 58.00 - 58.98, e a comparação com 58.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Short-Term Treasury ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?

O menor preço de ETF Shares (VGSH) no ano foi 58.00. A comparação com o preço atual 58.91 e 58.00 - 58.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VGSH em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VGSH?

No passado Vanguard Short-Term Treasury ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 58.95 e 0.98% após os eventos corporativos.

Faixa diária
58.91 58.95
Faixa anual
58.00 58.98
Fechamento anterior
58.95
Open
58.94
Bid
58.91
Ask
59.21
Low
58.91
High
58.95
Volume
1.554 K
Mudança diária
-0.07%
Mudança mensal
0.32%
Mudança de 6 meses
0.19%
Mudança anual
0.98%
