VGIT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hisse senedi 60.52 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 60.25 - 60.52 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 60.30 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3311 değerine ulaştı. VGIT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hisse senedi şu anda 60.52 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.14% ve USD değerlerini izler. VGIT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VGIT hisse senedi nasıl alınır? Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hisselerini şu anki 60.52 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 60.52 ve Ask 60.82 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3311 ve günlük değişim oranı 0.43% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VGIT fiyat hareketlerini takip edin.

VGIT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 57.40 - 60.52 ve mevcut fiyatı 60.52 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 60.52 veya Ask 60.82 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.78% ve 6 aylık değişim oranı 1.14% değerlerini karşılaştırır. VGIT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 60.52 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 57.40 - 60.52). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 60.30 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ETF Shares (VGIT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 57.40 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 60.52 ve hareket ettiği yıllık aralık 57.40 - 60.52 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VGIT fiyat hareketlerini izleyin.