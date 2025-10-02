KotasyonBölümler
VGIT
VGIT: Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

60.52 USD 0.22 (0.36%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VGIT fiyatı bugün 0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.25 ve Yüksek fiyatı olarak 60.52 aralığında işlem gördü.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

VGIT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hisse senedi 60.52 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 60.25 - 60.52 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 60.30 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3311 değerine ulaştı. VGIT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hisse senedi şu anda 60.52 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.14% ve USD değerlerini izler. VGIT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VGIT hisse senedi nasıl alınır?

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hisselerini şu anki 60.52 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 60.52 ve Ask 60.82 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3311 ve günlük değişim oranı 0.43% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VGIT fiyat hareketlerini takip edin.

VGIT hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 57.40 - 60.52 ve mevcut fiyatı 60.52 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 60.52 veya Ask 60.82 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.78% ve 6 aylık değişim oranı 1.14% değerlerini karşılaştırır. VGIT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 60.52 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 57.40 - 60.52). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 60.30 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

ETF Shares (VGIT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 57.40 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 60.52 ve hareket ettiği yıllık aralık 57.40 - 60.52 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VGIT fiyat hareketlerini izleyin.

VGIT hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 60.30 ve yıllık değişim oranı 3.14% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
60.25 60.52
Yıllık aralık
57.40 60.52
Önceki kapanış
60.30
Açılış
60.26
Satış
60.52
Alış
60.82
Düşük
60.25
Yüksek
60.52
Hacim
3.311 K
Günlük değişim
0.36%
Aylık değişim
0.78%
6 aylık değişim
1.14%
Yıllık değişim
3.14%
17 Ekim, Cuma
00:00
ALL
IMF Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları
Açıklanan
Beklenti
1.333 M
Önceki
1.307 M
12:30
USD
İnşaat İzinleri
Açıklanan
Beklenti
1.333 M
Önceki
1.312 M
12:30
USD
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-8.5%
12:30
USD
İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İhracat Fiyat Endeksi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:15
USD
Fed Endüstriyel Üretim m/m
Açıklanan
Beklenti
-0.1%
Önceki
0.1%
13:15
USD
Fed Sanayi Üretimi (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
1.2%
Önceki
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
418
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
547
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20:00
USD
TIC Net Uzun Vadeli İşlemler
Açıklanan
Beklenti
$​108.6 B
Önceki
$​49.2 B