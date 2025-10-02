- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VGIT: Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT fiyatı bugün 0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.25 ve Yüksek fiyatı olarak 60.52 aralığında işlem gördü.
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VGIT haberleri
- Blue Trust Boosts VGIT Stake as Investors Seek Stability in Treasuries
- Federal Reserve Beige Book Gives The Greenlight To Further Rate Cuts
- Global Market Perspectives: Against All Odds
- U.S. Dollar Drop Not That Unusual – Yet
- The Huge U.S. Bond Market And The U.S. Dollar Blow Off The 'Debasement Trade'
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- Promised Recession… So Where Is It?
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Treasury FRNs Remain A Cornerstone Bond Strategy
- October 2025 Perspective
Sıkça sorulan sorular
VGIT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hisse senedi 60.52 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 60.25 - 60.52 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 60.30 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3311 değerine ulaştı. VGIT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hisse senedi şu anda 60.52 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.14% ve USD değerlerini izler. VGIT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VGIT hisse senedi nasıl alınır?
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hisselerini şu anki 60.52 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 60.52 ve Ask 60.82 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3311 ve günlük değişim oranı 0.43% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VGIT fiyat hareketlerini takip edin.
VGIT hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 57.40 - 60.52 ve mevcut fiyatı 60.52 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 60.52 veya Ask 60.82 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.78% ve 6 aylık değişim oranı 1.14% değerlerini karşılaştırır. VGIT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 60.52 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 57.40 - 60.52). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 60.30 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF performansını takip edin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ETF Shares (VGIT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 57.40 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 60.52 ve hareket ettiği yıllık aralık 57.40 - 60.52 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VGIT fiyat hareketlerini izleyin.
VGIT hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 60.30 ve yıllık değişim oranı 3.14% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 60.30
- Açılış
- 60.26
- Satış
- 60.52
- Alış
- 60.82
- Düşük
- 60.25
- Yüksek
- 60.52
- Hacim
- 3.311 K
- Günlük değişim
- 0.36%
- Aylık değişim
- 0.78%
- 6 aylık değişim
- 1.14%
- Yıllık değişim
- 3.14%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.333 M
- Önceki
- 1.307 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.333 M
- Önceki
- 1.312 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -8.5%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.1%
- Önceki
- 0.1%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.2%
- Önceki
- 0.9%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 418
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 547
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $108.6 B
- Önceki
- $49.2 B