VGIT: Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
今日VGIT汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点60.25和高点60.52进行交易。
关注Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VGIT新闻
- Blue Trust Boosts VGIT Stake as Investors Seek Stability in Treasuries
- Federal Reserve Beige Book Gives The Greenlight To Further Rate Cuts
- Global Market Perspectives: Against All Odds
- U.S. Dollar Drop Not That Unusual – Yet
- The Huge U.S. Bond Market And The U.S. Dollar Blow Off The 'Debasement Trade'
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- Promised Recession… So Where Is It?
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Treasury FRNs Remain A Cornerstone Bond Strategy
- October 2025 Perspective
常见问题解答
VGIT股票今天的价格是多少？
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF股票今天的定价为60.52。它在60.25 - 60.52范围内交易，昨天的收盘价为60.30，交易量达到3311。VGIT的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF股票是否支付股息？
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF目前的价值为60.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.14%和USD。实时查看图表以跟踪VGIT走势。
如何购买VGIT股票？
您可以以60.52的当前价格购买Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF股票。订单通常设置在60.52或60.82附近，而3311和0.43%显示市场活动。立即关注VGIT的实时图表更新。
如何投资VGIT股票？
投资Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF需要考虑年度范围57.40 - 60.52和当前价格60.52。许多人在以60.52或60.82下订单之前，会比较0.78%和。实时查看VGIT价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是60.52。在57.40 - 60.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VGIT）的最低价格为57.40。将其与当前的60.52和57.40 - 60.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VGIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VGIT股票是什么时候拆分的？
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.30和3.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 60.30
- 开盘价
- 60.26
- 卖价
- 60.52
- 买价
- 60.82
- 最低价
- 60.25
- 最高价
- 60.52
- 交易量
- 3.311 K
- 日变化
- 0.36%
- 月变化
- 0.78%
- 6个月变化
- 1.14%
- 年变化
- 3.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.307 M
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.312 M
- 实际值
-
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -8.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.1%
- 前值
- 0.1%
- 实际值
-
- 预测值
- 1.2%
- 前值
- 0.9%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 418
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 547
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- $108.6 B
- 前值
- $49.2 B