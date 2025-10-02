报价部分
货币 / VGIT
VGIT: Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

60.52 USD 0.22 (0.36%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VGIT汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点60.25和高点60.52进行交易。

关注Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

VGIT新闻

常见问题解答

VGIT股票今天的价格是多少？

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF股票今天的定价为60.52。它在60.25 - 60.52范围内交易，昨天的收盘价为60.30，交易量达到3311。VGIT的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF股票是否支付股息？

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF目前的价值为60.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.14%和USD。实时查看图表以跟踪VGIT走势。

如何购买VGIT股票？

您可以以60.52的当前价格购买Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF股票。订单通常设置在60.52或60.82附近，而3311和0.43%显示市场活动。立即关注VGIT的实时图表更新。

如何投资VGIT股票？

投资Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF需要考虑年度范围57.40 - 60.52和当前价格60.52。许多人在以60.52或60.82下订单之前，会比较0.78%和。实时查看VGIT价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是60.52。在57.40 - 60.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VGIT）的最低价格为57.40。将其与当前的60.52和57.40 - 60.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VGIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VGIT股票是什么时候拆分的？

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.30和3.14%中可见。

日范围
60.25 60.52
年范围
57.40 60.52
前一天收盘价
60.30
开盘价
60.26
卖价
60.52
买价
60.82
最低价
60.25
最高价
60.52
交易量
3.311 K
日变化
0.36%
月变化
0.78%
6个月变化
1.14%
年变化
3.14%
