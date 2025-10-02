CotizacionesSecciones
VGIT: Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

60.42 USD 0.10 (0.17%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VGIT de hoy ha cambiado un -0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 60.38, mientras que el máximo ha alcanzado 60.47.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de VGIT hoy?

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) se evalúa hoy en 60.42. El instrumento se negocia dentro de 60.38 - 60.47; el cierre de ayer ha sido 60.52 y el volumen comercial ha alcanzado 2264. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VGIT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF?

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF se evalúa actualmente en 60.42. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.97% y USD. Monitoree los movimientos de VGIT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de VGIT?

Puede comprar acciones de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) al precio actual de 60.42. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 60.42 o 60.72, mientras que 2264 y -0.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VGIT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de VGIT?

Invertir en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF implica tener en cuenta el rango anual 57.40 - 60.52 y el precio actual 60.42. Muchos comparan 0.62% y 0.97% antes de colocar órdenes en 60.42 o 60.72. Estudie los cambios diarios de precios de VGIT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?

El precio más alto de ETF Shares (VGIT) en el último año ha sido 60.52. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 57.40 - 60.52, una comparación con 60.52 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?

El precio más bajo de ETF Shares (VGIT) para el año ha sido 57.40. La comparación con los actuales 60.42 y 57.40 - 60.52 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VGIT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VGIT?

En el pasado, Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 60.52 y 2.97% después de las acciones corporativas.

Rango diario
60.38 60.47
Rango anual
57.40 60.52
Cierres anteriores
60.52
Open
60.47
Bid
60.42
Ask
60.72
Low
60.38
High
60.47
Volumen
2.264 K
Cambio diario
-0.17%
Cambio mensual
0.62%
Cambio a 6 meses
0.97%
Cambio anual
2.97%
